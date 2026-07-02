香港黃金交易所旗下 GoldZip 與阿聯酋 Universal 開通數碼黃金與穩定幣走廊

雙方正積極定位為全球代幣化現實世界資產之國際樞紐——阿聯酋中央銀行已建立受規管數字支付代幣框架，而亞洲亦正推動機構級數碼金融基礎設施發展。

新加坡2026年7月2日 /美通社/ -- ADGM 註冊之 USDU 發行機構 Universal Digital 與 GoldZip 之生態開發戰略伙伴 Midas Labs，以及GOLDZIP DIGITAL PTE LTD，今日宣佈簽訂諒解備忘錄（MoU），共同探索將阿聯酋受規管之穩定幣生態系統，連接到亞洲數字黃金市場，結合全球兩個最具機構建設之RWA基礎。

Universal Digital 為首個於 UAE 中央銀行 PTSR 制度下註冊之海外支付代幣，並已與 Changer.ae、mBank、AE Coin 等海灣地區網絡完成整合。GoldZip 則錨定於擁有 115 年歷史之香港黃金交易所，作為旗下子公司並推出數字黃金代幣，提供進入全球最大黃金市場之一的渠道。

「阿聯酋已建立近來最具公信力之受規管穩定幣框架，而 GoldZip 則代表亞洲最具機構基礎之數字黃金平台。」GoldZip 總監 Barry Ip 表示：「在數碼層面連接兩者，毋須移動實物資產，是全球 RWA 基礎設施發展的必然趨勢。」

該諒解備忘錄為雙方建立持續對話的框架，涵蓋探索未來合作產品。雙方將於未來數季召開工作小組會議。