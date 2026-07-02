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出版：2026-Jul-02 11:00
更新：2026-Jul-02 11:00
PR Newswire

香港黃金交易所旗下 GoldZip 與阿聯酋 Universal 開通數碼黃金與穩定幣走廊

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GoldZip 生態開發戰略伙伴 Midas Labs 與受 ADGM 監管之 Universal Digital 簽訂諒解備忘錄

新加坡2026年7月2日 /美通社/ -- ADGM 註冊之 USDU 發行機構 Universal Digital 與 GoldZip 之生態開發戰略伙伴 Midas Labs，以及GOLDZIP DIGITAL PTE LTD，今日宣佈簽訂諒解備忘錄（MoU），共同探索將阿聯酋受規管之穩定幣生態系統，連接到亞洲數字黃金市場，結合全球兩個最具機構建設之RWA基礎。

雙方正積極定位為全球代幣化現實世界資產之國際樞紐——阿聯酋中央銀行已建立受規管數字支付代幣框架，而亞洲亦正推動機構級數碼金融基礎設施發展。

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Universal Digital 為首個於 UAE 中央銀行 PTSR 制度下註冊之海外支付代幣，並已與 Changer.ae、mBank、AE Coin 等海灣地區網絡完成整合。GoldZip 則錨定於擁有 115 年歷史之香港黃金交易所，作為旗下子公司並推出數字黃金代幣，提供進入全球最大黃金市場之一的渠道。

「阿聯酋已建立近來最具公信力之受規管穩定幣框架，而 GoldZip 則代表亞洲最具機構基礎之數字黃金平台。」GoldZip 總監 Barry Ip 表示：「在數碼層面連接兩者，毋須移動實物資產，是全球 RWA 基礎設施發展的必然趨勢。」

該諒解備忘錄為雙方建立持續對話的框架，涵蓋探索未來合作產品。雙方將於未來數季召開工作小組會議。

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關於 Universal (USDU) 

Universal Digital Intl Limited（「Universal」）總部位於阿布扎比全球市場（ADGM），受金融服務監管局（FSRA）監管（金融服務許可編號：250089），僅限向專業客戶發行法定貨幣參考代幣（Fiat-Referenced Token）。Universal 亦在阿聯酋中央銀行註冊，成為《支付代幣服務法規》（PTSR）下的外國支付代幣發行商，並為完全由美元支持的穩定幣 USDU 的發行方。 網址：www.universal.ae

關於 GoldZip & Midas Labs 

「GoldZip」是香港黃金交易旗下位於新加坡的數碼黃金平台，每 1 枚 $XGZ 由實體黃金儲備支持，並存管於認可金庫中。Midas Labs 是一家致力於打造 Web3 生態應用與連接現實世界資產的創新公司，專注於將傳統黃金買賣與 Web3 數碼網絡無縫接軌，建立全新黃金標準。 網址：https://goldzip.info/ / https://midaslabs.xyz

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傳媒查詢：

Shivaya Munjal
Universal 市場部經理
[email protected] 

Joseph Chau
Midas Labs 市場部經理
[email protected]

Cision View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-goldzip--universal--302814705.html

SOURCE GOLDZIP DIGITAL PTE LTD; Universal Digital Intl Limited; Midas Labs

關於作家
PR Newswire
作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
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