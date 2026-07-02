「穿刺手術機器人第一股」真健康醫療登陸港交所 首日股價大漲216.96%

香港 – 2026年7月2日 - 2026年6月30日，廣東真健康醫療科技開發股份有限公司（簡稱「真健康醫療」或「公司」，股份代號：02697.HK）正式在香港聯合交易所主板掛牌上市，成為港股市場「穿刺手術機器人第一股」。截至收市，公司股價報 400.0 港元，相較 126.2 港元之發售價上升 273.8 港元，首日升幅達 216.96%；總成交額 3.20 億港元，以收市價計算，公司總市值達 142.59 億港元。



真健康醫療上市首日受到資本市場關注，延續此前暗盤階段的活躍表現。上市前夕，富途證券暗盤交易顯示，公司最高報價358港元，較發售價上漲183.7%。市場反應反映出投資者對經皮穿刺手術及消融手術機器人這一稀缺賽道的關注。



根據招股書，真健康醫療成立於2018年，主要在中國從事經皮穿刺手術及消融手術機器人的研發與商業化。公司核心產品為經皮穿刺手術機器人，包括TH-S1、TH-S、TH-S Pro及TH-SA四個型號，均已獲得國家藥監局頒發的三類醫療器械註冊證，獲准用於成人肺部及腹部實體器官穿刺手術的導航及定位。其中，TH-S被國家藥監局認定為「國內首創」。



除核心產品外，公司產品管線還覆蓋經皮微波消融手術機器人等治療場景。其關鍵產品TH-X MW已獲批用於肝、肺腫瘤治療，並被國家藥監局認定為「國際首創」；TH-X HMW亦已獲批用於肝腫瘤治療。公司由此形成覆蓋穿刺導航定位、微波消融治療及相關候選產品的產品矩陣。



行業地位方面，灼識諮詢資料顯示，按2025年中國經皮穿刺手術機器人市場實際出貨量及收入計，真健康醫療均位居全國第一；其中，按出貨量及收入計的市場份額分別為36.4%及28.0%。截至最後實際可行日期，中國共有21款經皮穿刺手術機器人獲得國家藥監局批准，其中5款來自真健康醫療，公司為該細分領域獲批時間最早且獲批產品數量最多的企業。



商業化方面，真健康醫療2024年及2025年收入分別為人民幣179.1萬元及1217.8萬元。2025年，公司共交付六套系統，包括兩套TH-S系統、一套TH-P系統、一套TH-S Pro系統及兩套TH-X MW系統。隨著產品獲批數量增加、臨床應用場景拓展及銷售渠道建設推進，公司正處於從產品驗證邁向商業化放量的關鍵階段。



此次登陸港交所後，真健康醫療將進一步借助資本市場平台推進核心產品商業化、持續研發關鍵產品及候選產品，並擴大製造與市場推廣能力。公司將繼續圍繞「經皮定位與精准治療」構建智能機器人產品矩陣，為精準、微創的腫瘤診療提供創新解決方案。



真健康醫療董事長、執行董事兼總經理張昊任在上市儀式致辭中表示，「真健康醫療堅守以科技創新解決臨床痛點的初心，專注經皮穿刺手術及消融手術機器人的研發和產業化，依託紮實的技術積累與豐富的臨床實踐，持續迭代產品、完善佈局，構築起精準微創診療的發展屏障。如今，手術機器人迎來黃金發展期，廣闊的市場前景為行業發展注入強勁動能。立足先發優勢與產業資源，我們將順勢而上，深度挖掘產業價值，回饋每一位股東與投資者。」





