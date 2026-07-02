XTransfer再登夏季達沃斯

中小企業成全球化「緩衝層」，風控合規成跨境支付關鍵

香港 - 2026年7月2日 - XTransfer，全球領先的B2B跨境貿易支付平台，創始人兼首席執行官鄧國標近日出席於大連舉行的世界經濟論壇「第十七屆新領軍者年會」（夏季達沃斯）。XTransfer此次以全新身份再度亮相，正式成為世界經濟論壇「準機構會員」，並為中國B2B跨境支付領域唯一的機構會員。從參與者走向共建者，攜手全球政商領袖探討國際貿易與數位金融的新一輪變革方向。



XTransfer創始人兼首席執行官鄧國標（右一）作為2026年夏季達沃斯論壇主題演講嘉賓。

論壇期間，鄧國標受邀作為「中國平台，邁向全球」的主題演講嘉賓之一，分享中國電商平台如何從國內「數位顛覆者」進化為全球「規則重塑者」，並就跨境支付所面臨的合規要求、地緣政治與監管差異等挑戰進行拆解。他指出，近年逆全球化趨勢與地緣政治風險確實對大型企業造成衝擊，但中小企業因「輕資產、快進快出」更具彈性，反而能在碎片化的全球市場中快速調整、尋找新連結與新機會，成為全球經濟一體化的「緩衝層」與穩定器，中小企業正是推動更深層次全球化的重要力量。



鄧國標同時受邀出席中國總理李強與工商界人士閉門座談會，以及多場金融行業閉門戰略會議，與全球政商領袖就跨境支付風險管理、國際合作及企業出海趨勢深入交流。鄧國標表示：「中國出海已從單一的『貿易出海』演變為涵蓋製造、品牌、文化及金融服務的『生態體系出海』，而中小企業在其中扮演關鍵角色；在市場選擇上，發展中國家正成為增長新熱土，企業應把握供應鏈優勢，及早布局具需求、競爭相對不足的市場。」



鄧國標同時透露公司近年成長快速，服務全球注册客戶超過89萬家，合作國際銀行及金融機構超過170家，業務遍及全球200多個國家和地區，2025年平台實現支付交易額超過600億美元，成為全球規模最大的B2B跨境貿易支付平台之一。他強調，跨境支付最難之處在於風控與合規，XTransfer通過自建的大模型「TradePilot」已將風險率控制在0.3個基點，位居業界最低水平。XTransfer將持續以技術能力與風控為核心，讓更多中小企業能「安全、高效、合規」地進行跨境收付款與拓展海外業務。



XTransfer指出，未來將持續深耕B2B貿易支付場景，推動產品交互標準化與風控規則量化，並以AI等新技術提升自動化與效率，助力中小企業在不確定的全球環境中穩健連結全球市場，把中國企業的實踐與中國聲音帶向世界舞台。









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