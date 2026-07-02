劈波斬浪，勢如破竹！廣汽國際上半年交出亮眼答卷

廣州2026年7月2日 /美通社/ -- 2026年上半年，廣汽國際業務增長勢頭迅猛，海外批發、終端實銷同比增長翻倍，累計出口達121,483台，已接近去年全年水平，同比增幅高達132%，實現跨越式突破。
全面開花，全球銷量增速領跑。在美洲，墨西哥AION ES與AION UT雙雙躋身新能源BEV銷量前十，玻利維亞GAC品牌蟬聯中國品牌乘用車銷量冠軍，巴西、哥倫比亞等國均實現大幅增長。亞太區域，在中國香港全面取消補貼的背景下，廣汽4月逆勢登頂電動私家車銷量第一，1至5月累計市占率突破11%；新加坡4月高居純電品牌銷量第二、市占率近7%；泰國電動出租車市場份額穩居第一；馬來西亞、印度尼西亞等地銷量增長顯著。歐洲戰略佈局加速，AION UT在奧地利投產並在米蘭完成歐洲首發，隨後廣汽正式登陸英國和西班牙，初步建成全鏈路運營體系。中東非洲市場，黎巴嫩影速奪得B級SUV銷量冠軍，中東區域累計銷量同比大幅攀升。
榮譽加冕，品質實力獲全球認可。科威特市場斬獲中國汽車品質與保值率「雙料冠軍」，在泰國GAC品牌三年保值率位居中國品牌第一。明星車型AION UT持續熱銷，在中國香港、哥倫比亞、烏拉圭、新加坡等多地奪得純電掀背車銷量冠軍，澳大利亞預售首月訂單突破600台，並榮獲玻利維亞年度純電動車等多項大獎，今年5月更問鼎中國品牌A0級純電兩廂車出海銷量增速榜榜首。AION V海外銷量屢創新高，入選澳大利亞「Car of the Year 2026」年度車型四強，並在香港榮膺「No.1電動SUV精英」，展現出強大的產品競爭力。
以亮眼成績為上半年畫上句號，廣汽國際正以破竹之勢加速全球佈局。
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SOURCE GAC