劈波斬浪，勢如破竹！廣汽國際上半年交出亮眼答卷

廣州2026年7月2日 /美通社/ -- 2026年上半年，廣汽國際業務增長勢頭迅猛，海外批發、終端實銷同比增長翻倍，累計出口達121,483台，已接近去年全年水平，同比增幅高達132%，實現跨越式突破。

全面開花，全球銷量增速領跑。在美洲，墨西哥AION ES與AION UT雙雙躋身新能源BEV銷量前十，玻利維亞GAC品牌蟬聯中國品牌乘用車銷量冠軍，巴西、哥倫比亞等國均實現大幅增長。亞太區域，在中國香港全面取消補貼的背景下，廣汽4月逆勢登頂電動私家車銷量第一，1至5月累計市占率突破11%；新加坡4月高居純電品牌銷量第二、市占率近7%；泰國電動出租車市場份額穩居第一；馬來西亞、印度尼西亞等地銷量增長顯著。歐洲戰略佈局加速，AION UT在奧地利投產並在米蘭完成歐洲首發，隨後廣汽正式登陸英國和西班牙，初步建成全鏈路運營體系。中東非洲市場，黎巴嫩影速奪得B級SUV銷量冠軍，中東區域累計銷量同比大幅攀升。