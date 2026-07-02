FxPro 消除加密貨幣與指數的點差

倫敦2026年7月2日 /美通社/ -- 全球頂尖經紀商 FxPro 宣佈大幅調整交易條件，全面取消主要加密貨幣及指數差價合約 (CFD) 的點差。

FxPro 將比特幣及以太幣等產品的點差降至絕對零，為零售市場帶來機構級別的定價，同時為富競爭力的交易條件樹立新基準。 關鍵在於這些零點差具備充裕流動性作後盾，代表交易者不僅能以最小交易規模享用，即使執行大手數訂單亦同樣適用。

比特幣、以太幣、道瓊斯指數及納斯達克 100 指數零點差

交易者現可執行完全無加點 (no markup) 的交易，並由高度透明的低佣金架構作支撐。