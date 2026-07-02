菲律賓退休署移居全攻略講座圓滿舉行 「SRRV 40歲居留機制」重塑港人海外財富佈局

善用 BDO 銀行與 SMDC 房產一條龍優勢 港幣 60 萬起無縫實踐「資產置換」抗通脹

40歲即可申請：SRRV居留機制將年齡下限降至40歲，打破傳統養老觀念，精準對接追求遠距工作與財富自由的FIRE族群。

極致身份彈性：徹底免除「移民監」（無居留時間限制），投資者可保留香港事業 ，並享有海外收入免稅、子女免簽證就讀國際學校等紅利 。

獨家資產置換機制：官方保證金（40-49歲：5萬美元；50歲+：3萬美元）絕非沉沒成本 ，獲批後可全額或部分提取，直接轉化為購置當地永久業權公寓 。

港幣60萬起低門檻置業：大馬尼拉核心地段的SMDC頂級度假風物業，總價僅需港幣60萬至90萬元起 ，預訂費低至約港幣6,500元 。

兆元財閥信用背書：方案由菲律賓龍頭SM集團全面支持，串聯旗下BDO銀行與SMDC地產，提供頂級安全的跨境資金與置業閉環 。

跨境金融最強後盾：BDO銀行受菲律賓中央銀行與香港金管局雙重監管 ；港人可在香港分行跨境開戶 ，尊享「同名跨國轉賬免手續費」對接官方保證金與購樓款 。

一站式官方租務託管：地產項目特設「SMDC Good Stays」提供官方租務與國際級物業管理 ，方便海外業主，輕鬆賺取長期領跑亞洲的租金回報 。

剛性需求顯著增長：全球累計逾85,000人透過SRRV落戶，香港已成為全球第7大來源地 ，本地中產對高質素、低成本後備生活空間的需求強勁 。

攻守兼備的人生Plan B：結合普及的英語環境、友善文化、完善醫療與親民生活成本 ，以極低防守性成本即可在熱帶國度擁有永久居所，全面對抗通脹 。

善用 BDO 銀行與 SMDC 房產一條龍優勢 港幣 60 萬起無縫實踐「資產置換」抗通脹

市場實踐與趨勢：港人精英階層藉此建構雙軌生活彈性

靈活資產置換機制：拒絕傳統簽證沉沒成本 閒置資金無縫轉化為實體資產

兆元級財閥巨頭坐鎮：BDO 銀行開拓港菲跨境財富管理無縫閉環

強強聯手：配置 SMDC 頂級度假風物業 港幣 60 萬起展開高質慢活人生

政策亮點

詳情

戰略意義

黃金年齡定位

適合 40 歲或以上之港人精英

精準對接 FIRE 運動，事業黃金期人士可提早佈局第二家園

官方保證金門檻

US$50,000 (40-49歲)



US$30,000 (50歲+)

資金門檻合理且屬個人資產，可經 BDO 香港分行跨境辦理

資產置換機制

簽證獲批後保證金可全額/部分提取

拒絕沉沒成本，資金可無縫對接購置 SMDC 旗下永久業權

兆元財閥信用背書

菲律賓龍頭 SM 集團全面支持

串聯 BDO 銀行與 SMDC 地產， 提供頂級安全閉環

超低置業門檻

SMDC 項目總價 HKD $600,000 起



預訂費僅HKD $6,500起

以極低防守性成本，進攻亞洲領先的高回報紅利

一站式售後託管

特設 SMDC Good Stays 官方租務與專業物業管理團隊

為海外業主而設，提供開戶、買樓到租務託管一條龍方案



香港 - 2026年7月2日 - 面對全球經濟環境波動與通脹壓力，如何在高壓環境下平衡生活並實現資產穩健增值，已成為香港精英階層的核心課題。菲律賓退休署（Philippine Retirement Authority, PRA）早前於香港成功舉辦官方移居全攻略講座，兩日活動反應空前熱烈，連月來持續引發高度關注。本次官方講座核心聚焦於 SRRV (Special Resident Retiree's Visa) 政策的全面落地，其將申請年齡下限精準定位至 40 歲，徹底打破傳統退休觀念，允許申請人靈活將 3 萬至 5 萬美元的官方保證金進行「資產置換 (Asset Reallocation)」；現場更攜手菲律賓龍頭兆元財閥 SM 集團，首度開拓由旗下 BDO 銀行跨境金融對接，至購置總價港幣 60 萬起之 SMDC (SM Development Corporation) 頂級現樓度假物業的一條龍即買即住 (Turnkey) 方案，為正值事業黃金期及追求穩健財富增長的香港專業人士、數碼遊牧族群以至中產家庭，提供了一個兼具「實體物業置換」與「永久身份保障」的全球財富配置新藍圖。隨着這項將居留門檻定位於 40 歲的政策在市場展現成熟效應，香港精英對於海外「第二家園」的想像已發生根本性轉變；根據菲律賓退休署的最新官方統計，全球累計已有逾 85,000 名外籍人士透過 SRRV 方案落戶當地，而香港作為全球第七大來源地，近年整體的詢問度與申請宗數更錄得顯著增長，反映出本地中產階層對尋求高質素、低成本後備生活空間的剛性需求。本次官方代表在講座中特別指出，現今的 40 歲黃金世代並非尋求傳統意義上的「被動養老」，而是追求結合遠距工作與財富自由的雙軌生活，而 SRRV 方案之所以在香港市場引發持續迴響，核心就在於其賦予持有人極致的身份彈性，該項目不僅徹底免除任何「移民監」的時間限制，允許香港投資者在保留本地事業與生活重心的同時自由出入菲律賓，更能靈活享有海外收入免稅、子女免除額外學生簽證即可就讀當地頂尖國際學校等FIRE級別的制度紅利，成為兼具資產防守性與生活應變力的全方位方案。與坊間許多單純繳納不可退還規費的移居項目截然不同，SRRV 方案的核心價值在於資金的高流動性與防守特質，根據現行官方政策，無退休金申請人只需將指定保證金（40至49歲為 50,000 美元；50歲或以上為 30,000 美元）安全存放於官方認可的銀行系統中即可啟動申請。這筆資金在簽證獲批後絕非一去不回的「沉沒成本」，投資者可靈活申請將該筆存放於 BDO 銀行系統中的指定保證金全額或部分提取，直接轉化為購置菲律賓境內如 SMDC 旗下的合資格永久業權現樓公寓，無論是作為全額購房款、置業首期或是部分資金配置皆可彈性調配；這種將海外銀行閒置資金直接與優質實體資產對接的「資產置換」機制，不僅完美化解了資產鎖死的風險，更讓港人能以極具競爭力的防守性成本，在鎖定永久居留權的同時，無縫進場佈局東南亞核心地段的實物資產增值紅利。在落實海外資產配置的過程中，金融系統的安全與便利向來是投資者最核心的考量，而本次官方移居方案背後，獲得了菲律賓歷史上首家市值突破 1 兆披索的傳奇財閥 —— SM 集團（SM Investments）的全面支持與品牌信用背書。作為該集團旗下的金融旗艦，BDO Unibank（菲律賓金融銀行）正成為港人開展移居與置業計劃的最強後盾，不僅在菲律賓本土擁有設立超過 1,800 家分行及超過 5,800 台自動櫃員機的壓倒性金融網絡，更於香港中環核心地段設有全功能商業分行（BDO Hong Kong Branch），同時接受菲律賓中央銀行（BSP）與香港金融管理局（HKMA）的雙重嚴格監管；港人透過 BDO 香港分行，在出發前即可輕鬆跨境開立多幣種戶口，並獨家享有「同名跨國轉賬免手續費」等尊尚服務，讓不論是 SRRV 官方保證金的存放、未來的購樓款項對接以至當地的日常開支，線上線下均能享受安全、即時且安全合規的卓越跨境金融體驗。除了穩健的金融配套，居住品質更是「第二家園」的靈魂，而同屬 SM 集團旗下的地產旗艦 SMDC (SM Development Corporation)，正以「The good guys」為品牌核心理念，憑藉其精準選址於大馬尼拉核心商務區及國際機場周邊的黃金地段、下樓即達現代化生活圈的首創一體化商場配套、配備超大型泳池與綠化園林的度假風星級會所、由 GREENMIST 團隊提供的國際級專業物業管理，以及特設 SMDC Good Stays 提供一站式託管與官方租務服務等五大核心承諾，成為移居投資者的首選品牌。目前，位於大馬尼拉核心地段的 SMDC 優質住宅項目，總價僅需約港幣 60 萬至 90 萬元起，而預訂費更低至約港幣 6,500 元，港人只需靈活運用 SRRV 的「資產置換」機制，即可將指定的銀行存款無縫對接購買 SMDC 物業，輕鬆在熱帶國度擁有屬於自己的永久業權度假居所，同時享受長期領跑亞洲主要城市的租金回報率；配合菲律賓普及的英語環境、友善好客的文化、完善的醫療體系以及親民的生活成本，升級版 SRRV 結合 SM 集團的強大商業與金融配套，已正式為香港中產家庭與新世代精英在變局中，交出了一個最具性價比且攻守兼備的人生「Plan B」。