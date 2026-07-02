信諾環球香港提升自願醫保系列—靈活計劃（優越） 擴展區域醫療保障並加強康復支援

為客戶提供更靈活的跨地區醫療服務，並加強治療至康復的支援服務

香港 - 2026年7月2日 - 信諾環球香港今日宣佈提升其「信諾自願醫保系列 — 靈活計劃 （ 優越 ） 」醫療保險方案，以助客戶應對不斷上升的醫療成本，並於本地及海外獲取適切的醫療服務。



醫療成本上升及流動性增加 改變對醫療服務的需求



在醫療成本持續上升的壓力下，香港的醫療服務環境正在逐步轉變。醫院管理局於2026年1月1日起調整公營醫療收費，市民的自付醫療開支因而增加。另外，成本壓力預計持續，令市民面對更高及更難預測的醫療開支風險，各種原因均突顯自願醫保（VHIS）在管理財務風險方面的重要性。



同時，人口流動性增加亦正重塑對醫療服務的需求。根據政府統計處資料* ，香港居民於2025年的外訪次數超過1.17億人次，當中不少人往返香港及中國內地，帶動跨境消費，增加客戶於香港以外地區尋求醫療服務的可能，從而推高對跨區優質醫療保障的需求。



加強醫療服務覆蓋及康復支援



有見及此，信諾自願醫保系列 —靈活計劃（優越）圍繞醫療服務覆蓋、支援及康復服務三大範疇 推出升級產品方案1 ：





擴展保障範圍至中國內地所有三級醫院



提升於香港、澳門及美國以外地區之病房類別至私家病房²



涵蓋復康治療保障²，每保單年度最高達港幣 $80,000元（最多60日）



新增每次在住院期間進行複雜或大型手術後的門診護理保障²，涵蓋出院後365日內的所有跟進門診費用



免費使用國際緊急援助服務³



如客戶不幸遇上醫療緊急情況，可獲高達美元$1,000,000的緊急援助金，並獲安排接送到合適的地點或返回其原居地／居住國家，接受緊急治療



客戶亦於整個治療過程中獲得個人化支援服務，包括由一對一專屬Cigna Care Manager醫療服務經理⁴協助住院、手術或其他治療安排，以及可享視像診療服務⁵和獨家折扣優惠



上述產品資料僅供一般參考，並不構成保單的完整條款及細則。欲了解有關具體術語的詳細定義、保障條款、不保事項及完整條款內容，請參閱保單文件。

僅適用於選擇半私家房病房病房類別之保單。

上述服務是由獨立第三方服務供應商提供的增值服務，不構成您保單合約利益的一部分。信諾環球保留隨時修改或取消服務的權利，恕不另行通知。信諾環球並非此服務的供應商。相關服務供應商不是我們的代理，反之亦然。信諾環球對服務的品質和可用性不作任何陳述、保證或承諾，並且不對服務供應商提供的服務承擔任何責任或義務。在任何情況下，信諾環球均不對服務供應商在提供此服務時的作為或不作為負責。

Cigna Care Manager醫療服務經理為一項增值服務，並受服務條款及細則約束。Care Manager會視乎個別個案安排合適的醫療支援及增值服務。

視像診療及藥物送遞服務僅為增值服務，並須受相關服務供應商的條款、細則及服務供應情況所約束。

上述推廣優惠受條款及細則約束。



*https://www.censtatd.gov.hk/en/data/stat_report/product/B1010006/att/B10100062026AN26B0100.pdf





此外，有關產品亦持續為客戶提供多項現有保障，包括：合資格客戶於2026年9月30日或之前投保信諾自願醫保系列靈活計劃（優越），可享首個保單年度6個月保費減免。於推廣期內，客戶如與家人及朋友一同投保，更可於首兩個保單年度享高達10個月保費減免。如欲了解更多「信諾自願醫保系列」及相關優惠詳情，請瀏覽：