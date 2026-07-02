GENMA「海上中轉站」將奔赴非洲，協助當地礦產出口

幾內亞博法2026年7月2日 /美通社/ -- 近日，GENMA一套海上過駁系統已順利完成調試。不久，它就將奔赴非洲，服務於當地的礦產出口。 那麼，什麼是過駁系統？ 簡單說，就是解決「大船進不了淺水碼頭」這個全球性難題。 非洲很多礦區緊鄰的港口水很淺 —— 比如幾內亞的博法，30萬噸的遠洋巨輪根本開不進去。那礦石怎麼運出去？用小船。小船從碼頭裝滿各種礦石，開到深水區，然後通過過駁系統，把礦石從小船「搬」到大船上。大船不用靠港，小船來回跑，整個出口鏈條就暢通無阻了。

這套GENMA過駁系統，由2台克令吊、2個大容量料斗、1套皮帶機和1台裝船機組成。工作流程很簡單：克令吊從小船上抓取礦石，倒進料斗；料斗再把貨物喂給皮帶機；皮帶機一路輸送，最後由裝船機穩穩卸到大船的船艙裡。 這套GENMA過駁系統，到底強在哪兒？ 一、動作快、落點准，海上作業不慌不忙 海上作業，風浪不等人，作業窗口寶貴。GENMA的克令吊采用「無級調速」，加油快、剎車靈，操作手想要多快多慢都行。更厲害的是，哪怕吊著幾十噸重物，也能實現毫米級微調 —— 落料穩、不撒不偏。配合箱式吊臂，重載下也不亂晃，對船體穩定性影響很小。

料斗也夠「能裝」，大容量設計，克令吊倒得快也能接得住，保證皮帶機不斷糧。 二、耐鹽霧、抗風浪，專門為海上惡劣環境而生 海水含鹽量高，設備在海上一泡就是好幾年，普通鋼材極易被腐蝕。 GENMA的克令吊，按海洋起重機最高標准設計。關鍵部件全部內置，與海水完全隔離；外面多層專用防腐塗裝，耐鹽霧能力極強。同時，整機追求「低重心、輕自重」，大風大浪裡站得更穩 —— 設備穩，作業才敢快。 裝船機也很有講究：過駁船上作業，大船和小船都在水面上漂著，潮水漲落、波浪起伏，兩船之間的相對高度時刻在變。GENMA裝船機配有可伸縮的卸料口和可俯仰的臂架，無論兩船如何相對運動，物料下落始終平穩、低破碎。

三、維護省心，非洲本地就有GENMA的服務後盾 作業中最糟心的事就是設備壞了，當地沒人會修、沒有配件換，一停就是幾個月。 GENMA把這個問題提前解決了。 首先，設備本身便於修理。比如克令吊采用集成液壓泵站，管路少、接頭少，故障點自然少。關鍵鉸點自帶潤滑，日常檢查很方便，且標配故障診斷接口 —— 哪裡出問題，插上就能查出來。 此外，GENMA已經在摩洛哥丹吉爾、肯尼亞蒙巴薩都設了售後服務點和備件倉庫，幾內亞博法省的配件倉庫建設也已進入尾聲，今年年中就能正式投用。再加上常年駐場的服務工程師，任何問題，GENMA都能第一時間響應、第一時間補換配件。