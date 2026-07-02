森林城市發佈JS-SEZ早期進展：投資規模持續增長

自JS-SEZ諒解備忘錄簽署以來，新加坡企業已承諾在柔佛投資超過55億新幣; 2026年3月，柔佛馬來西亞投資促進中心（IMFC-J）報告，目前為止已累計接獲1,000項諮詢，涉及730億令吉的潛在投資。

柔佛，馬來西亞 - 2026年7月2日 - 森林城市金融特區（Forest City SFZ）今日就柔佛-新加坡經濟特區（JS-SEZ）發佈進展更新，重點介紹了在投資促進、金融服務激勵措施及跨境互聯互通方面的早期落實里程碑。



森林城市，柔佛

JS-SEZ協定於2025年1月7日簽署，覆蓋柔佛南部約3,588平方公里，涵蓋九個旗艦區域及11個優先投資領域，包括製造業、物流、金融服務、數字經濟、旅遊、教育、醫療及綠色經濟。 森林城市是框架內指定的金融服務旗艦項目。



森林城市SFZ發言人表示：「JS-SEZ已從框架設計階段進入早期執行階段。 森林城市在金融服務和家族辦公室業務中承擔清晰的角色，而整個經濟特區正在多個行業構建投資渠道。 」



JS-SEZ 持續建立投資渠道



新加坡貿易與工業部表示，自2024年1月JS-SEZ諒解備忘錄簽署以來，新加坡企業已承諾在柔佛投資超過55億新幣。 該數據於2025年10月在新加坡舉行的第二屆JS-SEZ聯合投資論壇上被重點提及。



馬來西亞方面，IMFC-J於2026年3月報告，已接獲1,000項投資者諮詢，並正在協助推進730億令吉的潛在投資。



IMFC-J是由依斯干達區域發展局、柔佛投資局及馬來西亞投資發展局共同主導的聯邦與州聯合一站式服務中心。



上述數據反映的是投資承諾和潛在項目價值，而非已落地的實際資本支出。 但它仍為衡量經濟走廊周邊商業活力的早期階段提供了參考指標。



森林城市構建金融服務定位



馬來西亞於2024年9月公佈森林城市SFZ激勵配套，隨後於2025年10月頒布單一家族辦公室（SFO）稅務規則。 根據該計劃，符合條件的SFO載體可享有合資格投資收入為期10年的0%稅率，符合資產、本地投資、人員配置及運營支出要求者，可再延長10年。



初始階段要求最低資產管理規模為3,000萬令吉。 在更廣泛的森林城市激勵框架下，符合條件的全球服務及特定搬遷活動，可享有5%的企業稅率。 同時，JS-SEZ內合資格的知識型工作者，可享有15%的個人所得稅優惠（須符合現行規定及審批）。



根據森林城市數據，截至2026年6月，已有9個家族辦公室在該計劃下獲得批准。 馬來西亞證券委員會此前曾報告收到超過30份意向書，並設定了到2026年底SFO資產管理規模達到20億令吉的目標。



此外，森林城市表示，2024年10月1日至2026年3月31日期間，共有593名申請人獲批馬來西亞第二家園計劃SFZ類別，展現出在金融服務發展之外，投資者、專業人士及長期居留人士亦存在相關需求。



跨境措施支援雙城生活模式



JS-SEZ框架旨在將柔佛的土地、產業能力及成本基礎，與新加坡的資本、連通性及商業生態系統相結合。 雙邊框架下的措施包括投資者便利化、自動通關通道、電子化貨物清關及改善交通連接等。



新加坡已在兀蘭和大士關卡推出跨交通方式的二維碼通關系統。 旅客仍需繼續攜帶護照，護照可能用於身份核驗，且馬來西亞一側通關仍需使用。



新柔捷運系統（RTS Link）計劃於2026年底前投入客運服務。 該線路全長4公里，將連接武吉查卡和兀蘭北站，全程約5分鐘，高峰時段每小時單向可運載1萬名乘客。



執行與轉化是下一階段關鍵



世界銀行預計，在國內需求支撐下，馬來西亞2026年經濟將增長4.4%，但同時警告貿易限制、全球政策不確定性及外部需求疲軟仍為下行風險。



對於JS-SEZ而言，下一階段的衡量標準在於將諮詢與承諾轉化為獲批項目、落地投資、就業崗位及運營企業。 交通、公用事業、人才培養及監管協調的落實，也將決定企業採用跨境運營模式的速度。



發言人表示：「早期指標令人鼓舞，但經濟影響應以數年為週期來評估。 當前的重點是將既有渠道轉化為可持續的商業活動、就業機會及更深層次的專業服務生態系統。 」



森林城市SFZ表示，將繼續與公共機構、金融機構及專業服務提供者合作，支援家族辦公室、國際投資者及將柔佛納入其區域增長戰略的企業。



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