香港人壽憑藉多個卓越保險產品 榮獲香港品質保證局頒發「香港註冊--銀髮友善金融產品」認證

香港2026年7月2日 /美通社/ -- 作為扎根香港，以客為本的保險公司，香港人壽保險有限公司（「香港人壽」）憑藉多個卓越的保險產品榮獲香港品質保證局頒發「香港註冊—銀髮友善金融產品」認證，肯定了香港人壽在產品研發、服務支援及客戶關懷上的卓越表現，全方位支援銀髮族的理財需要。

隨著全球經濟環境轉向多元化以及人均壽命延長，客戶對具備跨地域彈性的理財方案需求殷切。香港人壽致力關注客戶不同人生階段的保障與財務規劃需要，持續優化產品設計和配套服務，讓年長客戶更安心。同時，香港品質保證局推出了「香港註冊—銀髮友善系列」旨在從銀髮消費者的角度釐定一套準則，引領企業優化其場所、產品和服務三大方面，通過友善設計和貼心服務，支援長者日常生活，為銀髮一族締造更迎合他們需要及喜好的消費環境。