美納里尼國際公平競技獎：第30屆正式啟動

意大利佛羅倫斯2026年7月2日 /美通社/ -- 佛羅倫斯敞開大門，迎接第 30 屆美納里尼國際公平競技獎 (Fair Play Menarini International Award)。 今天盛典揭幕，向一眾冠軍得主致敬。他們不僅在運動場上屢創佳績，更以尊重精神、處事操守及忠誠之心脫穎而出。 傳統慶祝晚宴在米開朗基羅廣場舉行，為一連兩天頌揚運動核心價值的活動揭幕，明日將於佛羅倫斯五月音樂節劇院 (Teatro del Maggio Musicale Fiorentino) 舉行頒獎禮，為盛會畫上圓滿句號。

2026 年的得獎者陣容包括：Achille Polonara，意大利籃球壇上力量及不屈精神的化身；Antonella Palmisano，競走界極盡耀眼的閃亮之星；以及 Armand Duplantis，將撐竿跳極限推向新高度的運動員。 以上得獎者的名字與 Bebe Vio 及 Chiara Mazzel 並列，兩人均是殘奧運動中展現堅毅與共融精神的典範。 佛羅倫斯五月音樂節劇院的舞台上，亦將迎來國際劍壇之星 Daniele Garozzo、世界泳壇的真正傳奇 Gregorio Paltrinieri，以及排球界的中流砥柱 Simone Anzani。 此外，Davide Ghiotto、Michele Malfatti 和 Andrea Giovannini 這三位運動員，在闊別 20 年後為意大利再奪奧運速度滑冰團體追逐賽金牌，他們將與資深體育記者 Fabio Caressa 一同亮相。 足球亦是焦點所在，多位曾風靡歐洲球迷的傳奇球星將亮相，包括：Diego Milito、Emilio Butragueño 和 Gianfranco Zola。