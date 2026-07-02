第三屆海峽閱讀大會在福州開幕 聚焦美育出版與AI創新

中國福州2026年7月2日 /美通社/ -- 第十八屆海峽論壇・第三屆海峽閱讀大會開幕式於7月2日在福州舉行，活動以「美承華夏・書香兩岸」為主題，吸引近200名兩岸出版、藝文、學界及青年代表參與。 作為第十八屆海峽論壇重要文化活動之一，本屆大會以書香美育與數位文化為交流媒介，打造兩岸文化交流與閱讀推廣平台。 開幕式上，美育圖書出版成果與海峽美育智能體兩項創新成果正式發布，成為本屆活動焦點。近年來，福建海峽出版發行集團持續深耕美育出版，並運用人工智慧、區塊鏈等數位技術，推動傳統文化傳播方式創新。此次發布的海峽美育智能體，旨在打通美育資源創作、傳播及研學等環節，探索出版與數位科技深度融合的新路徑，為青年族群親近中華傳統文化提供更豐富的數位體驗。

活動現場同步簽署五項合作協議，內容涵蓋海洋文化傳播、閩台圖書版權交流、數位藝術資產營運等領域，推動出版合作由傳統圖書延伸至數位文化與產業營運。 據主辦單位介紹，本屆配套活動「共讀一本好書」徵文大賽反應熱烈，共收到台灣地區投稿673篇，投稿數較往年大幅成長。開幕式上並為獲獎代表頒獎，同步啟動2026「共請一本好書」研學營及第二屆「海峽盃」數位出版技能大賽。 主題演講環節中，來自美術、文創、出版及文學等領域的嘉賓，圍繞美術教育、非物質文化遺產傳承、文學創作等議題進行交流，探討如何透過圖書、藝術與科技融合，增進兩岸文化聯結。