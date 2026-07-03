BYUSDT現可在Bybit TradFi上用作保證金抵押資產，解鎖雙重收益潛力

阿聯酋迪拜2026年7月2日 /美通社/ -- 全球交易量第二大加密貨幣交易所Bybit今日宣布，其傳統金融資產差價合約（CFD）交易平台Bybit TradFi現已接受BYUSDT作為保證金抵押資產。借助BYUSDT，Bybit TradFi用戶無需在收益與交易之間做出取捨：同一筆資金在作為Bybit TradFi交易保證金的同時，仍可持續產生收益。 BYUSDT是Bybit獨家推出的收益型代幣，由參與用戶的USDT活期輕松理財余額按 1:1 比例支持。此次集成覆蓋Bybit TradFi上的所有傳統金融資產，包括外匯、黃金、原油、全球股指及熱門股票CFD。在限時活動期間，符合條件的交易者還有機會從150,000 USDT獎池中贏取具競爭力的獎勵年化收益率（APR）。

一份資金，同時滿足理財與交易需求 此次集成充分發揮BYUSDT的靈活性，將收益與交易兩大功能整合到單一賬戶余額中。持倉在整個持有期間會自動累積回報，無需額外登記或主動管理。通過接受BYUSDT作為TradFi保證金抵押資產，Bybit讓一份資金即可同時用於收益獲取和TradFi CFD交易。 前後對比：關鍵升級 TradFi交易保證金抵押資產 ：從僅支持USDT擴展至同時支持BYUSDT。

：從僅支持USDT擴展至同時支持BYUSDT。 雙重收益潛力 ：BYUSDT首次成為有效抵押資產後，Bybit TradFi用戶在交易TradFi產品的同時，可繼續獲取BYUSDT持倉收益，大幅提升Bybit生態中的資金效率。

：BYUSDT首次成為有效抵押資產後，Bybit TradFi用戶在交易TradFi產品的同時，可繼續獲取BYUSDT持倉收益，大幅提升Bybit生態中的資金效率。 符合條件的CFD交易品類：除了黃金和外匯外，現在還支持原油、指數和股票CFD。

三重收益疊加：BYUSDT 收益、交易回報與APR加成 在限時期間，符合條件的交易者可在Bybit上利用多層APR機制。其BYUSDT持倉在活期輕松理財中持續獲取基礎收益，而TradFi交易則在潛在交易利潤之上疊加與交易量掛鉤的APR倍數獎勵。 即日起至2026年7月31日，符合條件的Bybit TradFi用戶通過每日交易 BYUSDT，有機會解鎖150,000 USDT獎勵APR獎池： 針對 新用戶 ，在激活賬戶後5日內完成首筆Bybit TradFi交易，且每日淨交易量在1,000至500萬美元之間，即可為BYUSDT持倉解鎖具競爭力的APR獎勵倍數。

，在激活賬戶後5日內完成首筆Bybit TradFi交易，且每日淨交易量在1,000至500萬美元之間，即可為BYUSDT持倉解鎖具競爭力的APR獎勵倍數。 現有用戶則根據前一日淨交易量獲得分級APR加成，從而實現對其BYUSDT基礎利息收入的倍增。例如，股票CFD交易量按4倍權重計算，幫助交易者以更低名義成本觸達更高APR層級。

Bybit TradFi目前為380多只全球股票CFD提供零傭金與零隔夜費用。要開始過渡至BYUSDT保證金，用戶只需在數秒內將USDT兌換為BYUSDT，便可照常進行交易並享受額外收益。 BYUSDT的全新應用場景，體現了Bybit通過產品創新和以交易者為中心的設計，構建強大新型金融平台的願景。Bybit致力於在交易者財富增長的旅程中，為其帶來切實收益和更高的資金效率。 參與資格需符合BYUSDT與TradFi賬戶的標准要求，且受相關限制及其他條款與條件的約束。欲了解更多信息，用戶可訪問：Bybit TradFi現已支持BYUSDT作為差價合約交易保證金