Bybit攜手合作方推出銀行三方服務，助力機構投資者通過受規管的托管機制管理交易對手風險

阿聯酋迪拜2026年7月3日 /美通社/ -- 全球交易量第二大的加密貨幣交易所Bybit今天宣布推出銀行三方服務，這是一項受規管的托管解決方案，旨在幫助機構投資者管理交易對手風險，同時可以在Bybit平台上保留全部交易權限。Bybit的銀行三方框架滿足了機構投資者的一項核心需求：在保障抵押品安全的同時，不會影響交易流動性的獲取。

在該框架下，符合資質的機構可以將美元或美國短期國債存入Bybit指定的合作銀行，這些合作方均為成熟的國際銀行機構。這一步驟會搭建起三方服務架構，由Bybit為機構提供獲批的借款能力。隨後機構可以直接將USDT（泰達幣）貸款劃入自身的Bybit統一交易賬戶(UTA)，無需將抵押品轉移至其他托管渠道，即可即刻接入Bybit的交易場景。在整個服務周期內，抵押品始終由第三方機構托管。