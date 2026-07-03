大麥國際推出全新廠牌ORCA 啟動全球演藝人才招募計劃

北京2026年7月3日 /美通社/ -- 7月3日，虎鯨文娛集團旗下大麥國際宣佈推出全新廠牌ORCA（Original Creative Artists），並同步啟動「All My Anecdotes Global Audition」全球演藝人才招募計劃。該計劃於7月3日至8月3日進行招募，由ORCA聯合國際廠牌All My Anecdotes發起，面向全球熱愛舞台表演、有志於從事演藝事業的新人開放，不限性別、年齡與國籍，不設固定名額、擇優錄取，可通過ORCA小紅書官方賬號報名參加。

ORCA聚焦全球市場的藝人孵化、內容製作與廠牌運營，業務覆蓋藝人發展、音樂創作、版權運營及IP開發等多個領域。公司匯聚海內外優質創作者與行業資源，擁有成熟的藝人發展體系，通過系統化培養全面提升藝人在音樂、影視、綜藝及商業合作等領域的綜合能力；音樂製作團隊具備國際化創作視野，參與影視劇OST製作，以及詞曲、錄音版權的開發與運營。ORCA還佈局藝人IP及周邊產品開發，圍繞音樂、視覺與生活方式打造多元化衍生內容，持續拓展藝人與品牌的長期價值。