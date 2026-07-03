大麥國際推出全新廠牌ORCA 啟動全球演藝人才招募計劃

北京2026年7月3日 /美通社/ -- 7月3日，虎鯨文娛集團旗下大麥國際宣佈推出全新廠牌ORCA（Original Creative Artists），並同步啟動「All My Anecdotes Global Audition」全球演藝人才招募計劃。該計劃於7月3日至8月3日進行招募，由ORCA聯合國際廠牌All My Anecdotes發起，面向全球熱愛舞台表演、有志於從事演藝事業的新人開放，不限性別、年齡與國籍，不設固定名額、擇優錄取，可通過ORCA小紅書官方賬號報名參加。
ORCA聚焦全球市場的藝人孵化、內容製作與廠牌運營，業務覆蓋藝人發展、音樂創作、版權運營及IP開發等多個領域。公司匯聚海內外優質創作者與行業資源，擁有成熟的藝人發展體系，通過系統化培養全面提升藝人在音樂、影視、綜藝及商業合作等領域的綜合能力；音樂製作團隊具備國際化創作視野，參與影視劇OST製作，以及詞曲、錄音版權的開發與運營。ORCA還佈局藝人IP及周邊產品開發，圍繞音樂、視覺與生活方式打造多元化衍生內容，持續拓展藝人與品牌的長期價值。
為推進「All My Anecdotes Global Audition」全球招募計劃，ORCA同步發佈了品牌宣傳片，公司旗下的兩位新人——前《街頭女鬥士2》亞軍隊伍 Jam Republic 舞者 Audrey Lane與新晉創作歌手 DANY 聯袂出演。
Audrey Lane在新媒體平台上有兩百多萬粉絲，短視頻累計播放量破千萬。近期，她先後與韓國新生代組合 MEOVV 合作，並與國際女團 KATSEYE 成員 Megan 共同創作舞蹈內容，在社交平台收穫廣泛關注；此外，Audrey Lane還曾在綜藝節目《乘風2026》中作為特邀嘉賓與劉雨昕同台演出。DANY則是一位創作型歌手，憑借富有個人特色的音樂創作和鮮明的藝術表達受到廣泛關注，全平台粉絲數已突破百萬。
此次招募計劃最終入選的新人，將與Audrey Lane和DANY共同接受舞蹈、聲樂、音樂製作、舞台表現、造型審美、新媒體運營等系統性專業培訓。ORCA將匯聚頂尖製作與教學團隊，多維度打磨藝人綜合實力，為每位新人量身定制發展路徑，最終組建全新的國際化組合。
大麥國際是虎鯨文娛集團旗下大麥娛樂的國際業務板塊，致力於將現實娛樂生態拓展至全球。2025年11月，其全球演出服務平台MAISEAT正式上線，成為大麥娛樂國際化戰略的重要一步。作為大麥國際的全新廠牌，ORCA將整合全球優質創作資源與專業製作體系，打造具有國際影響力的演藝人才與原創內容。
「ORCA廠牌與全球藝人招募計劃的推出，是大麥國際在人才國際化發展戰略上邁出的關鍵一步。依托虎鯨文娛集團線上線下的全娛樂場景資源，以及ORCA在藝人孵化領域的專業能力，我們將為新人提供從培訓、內容製作到全球演出與商業合作的系統性發展路徑，讓更多有才華的年輕人站上世界舞台。」大麥國際總裁鄭曉波表示。
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SOURCE 大麥娛樂