從古都到數字絲路新樞紐：第七屆西部數博會見證西安產業融合釋放強勁動能

活動期間，《絲路跨境數據流通運營白皮書》正式發佈，為「一帶一路」共建國家的標準化數字貿易提供了務實指南。此外，《GEO行業標準自律公約》的簽署，也為跨境數字業務的合規發展奠定了堅實基礎。

此次西部數博會，首次推出「數字經濟企業出海」交流活動，展示西安已打破傳統承接產業轉移的模式，開始主動向外輸出數字能力。

西安2026年7月3日 /美通社/ -- 2026年6月28日，以「數聚絲路活力 智繪西部未來」為主題的第七屆西部數字經濟博覽會，在古都西安圓滿閉幕。

同時，通過場景開放推動數字經濟發展，在政務服務、智慧文旅、交通、XR電影、新型能源等領域分批發佈303項場景需求。並佈局開源芯片、AI算法模型及工業軟件等技術中心，打造從研發到規模應用的產業全鏈群。

西安還通過層級建設、白名單制度安排和創新基金，建立了強大的企業生態系統，吸引了華為、京東等行業領軍企業，培育專精特新中小企業，形成各種規模企業融通發展的平衡環境。

當前，西安正努力將自身打造成為數字技術迭代升級的策源地、數字產品推廣應用的試驗地和數字企業融通發展的集聚地。為此，西安向大數據、雲計算、人工智能產業鏈上的全球合作夥伴發出公開邀請，歡迎各方成為西安的城市合夥人，共同把握西部數字經濟發展機遇，攜手共建數字絲綢之路。