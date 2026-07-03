Ethereum Institutional 作為獨立非牟利機構正式啟動，致力大規模地將機構金融帶到鏈上

Bitmine、Sharplink 和 Joe Lubin 資助由 Ethereum Foundation 前成員所建立的全新專責市場拓展組織 紐約2026年7月3日 /美通社/ -- 獨立非牟利組織 Ethereum Institutional 今天宣佈正式公開推出，作為以太坊生態系統中專門服務機構的門戶。 該組織彙整 Ethereum Foundation 市場拓展團隊歷時一年的機構接洽成果。該獨立組織將肩負更清晰的使命，憑藉更廣闊的全球版圖及長遠資金開創新局。 Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR)、Sharplink, Inc. (NASDAQ: SBET) 以及以太坊聯合創辦人 Joe Lubin，聯同數十位個人與機構參與者，共同牽頭是次資金支持。 Ethereum Institutional 的成立，是為了讓全球最大的金融機構在就代幣化、穩定幣和鏈上市場基礎設施作出長遠的平台決策時，能夠透過既可靠又中立的機構來與以太坊互動。 以太坊不會強迫採用單一的固定配置，而是容許機構針對每個應用場景選擇合適的方案，並同時受惠於全球最穩固可靠的數碼資產結算層所提供的安全保障。

此番啟動，乃過去一週內第二個為以太坊生態系統而設的主要獨立治理組織，此前 Ethlabs 已隆重登場，該研發實驗室同樣由前 Ethereum Foundation 的領袖所創立。 Ethlabs 與 Ethereum Institutional 共同組成以太坊下一階段的互補支柱：前者推動協定層面的創新和核心基礎設施，後者則確保機構具備可靠的專屬對接單位，由評估到規模化部署全程提供引導。 Ethereum Institutional 為全球頂尖金融機構提供生態系統的豐富經驗和客觀中立的專業知識。 此時此刻，正是機構採納的良機。 以太坊目前在主網上託管約 1,800 億美元的穩定幣，佔整體穩定幣供應量約 60%，並涵蓋約三分之二的代幣化現實世界資產。 資產管理、銀行、支付、託管及市場基礎設施領域的領先金融機構，均正積極在該網絡上發展。 與此同時，其他競爭生態系統已將機構採納奉為商業要務，各自營運資金雄厚的業務拓展組織，並賦予專責使命以實現機構部署。

機構在未來 12 至 24 個月內作出的平台選擇，將決定未來數十年鏈上金融的整體格局。 居中協調且具公信力的發聲單位現已統一各方對話，並協助擴展以太坊穩健的網絡，從而使現有及未來的用戶受益。 Ethereum Institutional 推出時已具備良好的往績和既有動力：團隊已建立超過 500 個機構合作關係，覆蓋全球各地的一級銀行、頂尖資產管理公司、主權實體、託管機構及市場基礎設施服務商。 團隊透過機構以太坊論壇 (Institutional Ethereum Forum) 建立了匯聚業界意見領袖的平台，論壇集合逾 150 名來自各機構的高層行政人員及數碼資產部門主管，相關機構的資產管理總額約達 250 萬億美元。

Ethereum Institutional 將自成立之初，聚焦五大範疇而運作：機構教育與參與、機構情報、以太幣與生態系統宣傳、標準與最佳實務，以及機構活動。 覆蓋地域將由紐約、倫敦、香港及新加坡，擴展至蘇黎世、法蘭克福、東京及阿布扎比等主要金融樞紐，各地均設專屬機構代表，於聯合一致的可信中立使命下各司其職。 Bitmine 主席 Thomas "Tom" Lee： 「金融機構現正作出的基礎設施決策，將主導資本市場未來數十年的走向，而以太坊在這些討論中日益處於核心所在。 Ethereum Institutional 來得正是時候，其建立出可靠的獨立據點，讓機構能夠參與生態系統、共同制定標準，並加快採用步伐。 邁向將以太坊打造成下一代環球金融基礎設施支柱的進程中，此乃重要一步。」

Sharplink 行政總裁 Joseph Chalom： 「我花了二十年協助全球最大的機構採納新科技，而鮮見如當下以太坊所遇的天時地利，如此契合。 這些機構正於代幣化、穩定幣及新型金融市場基礎設施的領域，由興趣轉化為行動。 Ethereum Institutional 之創立，正是為於此際與其並肩同行。」 以太坊聯合創辦人、Consensys 創辦人兼行政總裁 Joe Lubin： 「以太坊已躍升為去中心化、可驗證、可編程信任的頂級基礎設施。 十多年來，研究人員、開發者及生態系統一直專注於扎實地埋頭苦幹：讓網絡更可擴展、更廉宜、更易用，並通過漸進而嚴謹的去中心化進程，維護可信的中立性和抗審查能力。 正因如此，這一直是絕大多數穩定幣活動、代幣化資產、去中心化金融 (DeFi) 及其他鏈上金融基礎設施的首選和主流平台。 傳統金融已在逐步採用以太坊的去中心化軌道。 Ethereum Institutional 將有助推動這下一重大篇章，讓機構能夠大規模參與，並弘揚開放和無需許可的創新精神，這些正是使該網絡擁有獨特力量及價值的關鍵所在。」

最後，Ethereum Institutional 的執行董事 David Walsh 表示：「以太坊的可信中立乃其一大強項，但中立而無代表，往往被視為沉默不言。 以太坊生態系統需要可靠而獨立的對接機構，讓機構可直接與之互動。藉此對象，金融領袖可致電諮詢、向董事會匯報，並信以取得坦誠答案。 Ethereum Institutional 正是為了擔當這個專責對接角色而生。 我們的職責是將機構需求轉化為可大規模實施的部署，最終使以太坊成為機構金融的基礎層。」 Lee、Chalom 及 Walsh 將出任董事會成員。 關於 Bitmine

Bitmine (NYSE: BMNR) 是一間在美國營運的比特幣採礦公司。 公司正動用過剩資本以成為全球領先的以太坊庫藏公司，為機構投資者及公開市場參與者推行一項創新的數碼資產策略。 在「5% 的煉金術」理念指引下，公司承諾以以太幣作為其主要庫藏儲備資產，並透過質押及去中心化金融機制等原生協定層級活動加以運用。 公司已於 2026 年推出 MAVAN（美國製造驗證者網絡），這是專為 Bitmine 資產打造的專屬質押基礎設施。

關於 Sharplink

Sharplink (NASDAQ: SBET) 是領先的機構級以太坊資金管理平台，專為公開市場投資者提供更加明智、更具效益的以太幣配置方案。 以太坊是全球大部分穩定幣、代幣化實體資產及去中心化金融結算的基石。 Sharplink 於 2019 年創立，總部位於佛羅里達州邁阿密。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 sharplink.com。 關於 Ethereum Institutional Ethereum Institutional 是獨立非牟利組織，專注推動機構採用以太坊。 該組織作為機構進入以太坊生態系統的中立門戶，與銀行、資產管理公司、託管商、市場基礎設施、金融科技企業及主權機構直接協作，將其需求化作鏈上部署。 該組織聚焦五大範疇：機構教育與參與、機構情報、以太幣與生態系統宣傳、行業探索與需求，以及機構活動。 如欲了解詳情，請瀏覽 ethereuminstitutional.org。

前瞻性陳述 本新聞稿載有的陳述，關於機構對以太坊的預期興趣、研究重點與路線圖、治理安排、資金供應及計劃規模擴展。 這些陳述建基於當前預期，涉及多項風險和不確定因素，可能導致實際結果與預期截然不同。這些因素包括數碼資產市場狀況、監管政策變動、協定層級的進展、機構部署的時機、資金供應以及整體經濟環境。 前瞻性陳述僅反映本新聞稿發佈當日的情況，並不構成任何保證。 除非法律有所規定，否則 Ethereum Institutional 及其資助方概無義務更新任何前瞻性陳述。 本新聞稿僅供參考。