旭化成感光性乾膜光阻SUNFORT™裁切新工廠竣工，進一步滿足先進半導體封裝需求

旭化成集團將電子材料事業定位為引領集團整體利潤增長的「重點成長」業務，致力於開發各類高機能材料，並強化供應體系，以因應半導體及電子元件日益先進化的趨勢。

近年來，在AI升級和資料處理量增加的背景下，先進半導體封裝領域的需求不斷擴大，對適配電路微細化的高精度、高品質材料的要求進一步提升。與此同時，對半導體封裝基板製造工藝所使用的感光性乾膜光阻，在品質和供應穩定性兩方面的需求也越來越高。

特別是臺灣作為主要半導體封裝相關企業聚集的重要生產地，近年來隨著需求擴大的影響，也被要求進一步強化供應體系，能夠在貼近客戶的地點迅速且穩定地供應產品的體系建構變得至關重要。華旭科技自1997年成立以來，在旭化成集團中，作為承擔感光性乾膜光阻裁切加工和供應的生產據點之一，不斷滿足各種客戶需求。裁切加工是加工與客戶工藝相匹配的產品尺寸的重要工藝，直接影響品質和供應穩定性。