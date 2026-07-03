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出版：2026-Jul-03 13:00
更新：2026-Jul-03 13:00
PR Newswire

國泰世華銀行香港分行勇奪國際雙獎肯定 蟬聯《彭博商業周刊》、首度榮獲《亞洲銀行及財經》可持續發展倡議獎

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台北2026年7月3日 /美通社/ -- 國泰世華銀行香港分行近日再奪殊榮，包括連續兩年獲得國際權威財經雜誌《彭博商業周刊》金融機構大獎之「香港傑出企業可持續金融獎（HK Corporate Sustainable Finance—Outstanding）」，並首次榮獲《亞洲銀行及財經》「香港年度可持續發展倡議獎 (Sustainability Initiative of the Year-Hong Kong)」，展現國泰世華在可持續金融領域的領先地位。

國泰世華香港分行蟬連兩年獲頒《彭博商業周刊》「香港傑出企業可持續金融獎」，展現在可持續發展方面的卓越成果與領先地位。頒獎典禮由國泰世華香港分行行長劉昌豪（左）及協理朱君廉（右）代表出席領獎。

國泰世華香港分行行長劉昌豪表示：「這些獎項不僅彰顯本行推動可持續金融創新的成果，更凸顯在可持續發展領域的長遠規劃與實踐成效。香港分行除積極為客戶提供多元化綠色融資解決方案，亦推動兩項關鍵舉措：其一，建構完整「永續產品框架」，並引入第三方驗證，為可持續金融產品與服務奠定堅實基礎；其二，推出「永續定期存款產品」，引導企業將資金投入具環境與社會價值的項目。更標誌國泰世華推動綠色發展歷程的重要里程碑。

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國泰世華香港分行亦以行動支持綠色營運，首次與一家香港電力供應商簽訂協議，購買超過15萬度可再生能源證書（REC），預計全年可減少約90噸與用電相關的二氧化碳排放量並成為國泰世華首間透過購買再生能源證書支持綠色營運的海外分行，透過長期承諾，彰顯強化營運減碳的決心。

 

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SOURCE 國泰世華銀行

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美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

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