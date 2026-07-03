XTransfer馬來西亞新辦公室正式揭牌開業，加速東南亞戰略佈局

吉隆坡，馬來西亞 - 2026年7月3日 - 近日，全球領先的B2B跨境貿易支付平台XTransfer馬來西亞新辦公室正式揭牌開業。這標誌著XTransfer在東南亞市場的本地化佈局持續投入，也為公司持續深化區域貿易金融服務奠定了堅實基礎。



XTransfer馬來西亞新辦公室正式揭牌開業

當天，來自馬來西亞多家本地主流銀行及金融機構的領導和合作夥伴莅臨現場，共同見證這一重要時刻。開業儀式以精彩的舞獅表演拉開序幕，隨後由現場嘉賓共同完成剪彩，氣氛熱烈喜慶。出席剪彩的嘉賓包括馬來亞銀行金融機構事業群總監Winnie Wong、聯昌國際銀行區域負責人Sylvia Wong、華僑銀行總監Daphne Yoo與一眾機構協會夥伴，以及XTransfer馬來西亞團隊負責人。



現場嘉賓對XTransfer 新辦公室的成立表示熱烈祝賀，並期待XTransfer持續助力當地貿易發展，為本地中小企業出海與全球收款提供更便捷、更安全的支持。多家銀行代表也表示，將與XTransfer携手深化合作，不斷完善本地化結算網絡，共同推動跨境支付生態的健康發展。



作為深耕全球貿易金融服務的科技企業，XTransfer始終堅持以技術驅動、以合規為本，致力於為全球貿易企業提供安全、便捷、低成本的跨境收付款解决方案。此次馬來西亞新辦公室的設立，XTransfer將把馬來西亞作為東南亞戰略樞紐，輻射亞太市場，進一步推動在其區域的業務拓展。未來，XTransfer將持續加快國際化佈局，更好地服務全球貿易企業。



值得一提的是，今年2月，XTransfer已獲馬來西亞國家銀行（Bank Negara Malaysia，BNM）原則性批准關鍵支付牌照，並在取得正式牌照後，計畫在馬來西亞推出電子支付服務，以支持從事國際貿易的中小型企業。隨著馬來西亞新辦公室的正式啓用，XTransfer將以本地化的服務能力和全球化的網絡資源，持續助力區域貿易企業把握全球商機，邁向更廣闊的國際市場。









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