Aurora Mobile於生產力局展示全渠道AI解法：旗下GPTBots.ai驅動企業服務從「純對答」邁向「實質執行」

香港 - 2026年7月3日 - 一場聚焦AI Agent部署的培訓班於香港生產力促進局（HKPC）圓滿舉行。來自政府部門、公共服務機構、零售及非政府組織（NGO）等多位企業決策者與數碼轉型主管，圍繞一個核心課題展開深入探討：AI Agent如何從單純的「解答問題」進化至「執行任務」？
是次培訓班由香港生產力促進局與Aurora Mobile旗下的GPTBots.ai聯合舉辦，主題為「AI Agent驅動香港公共及企業服務：部署實踐、關鍵技術與真實案例」。
香港AI發展全面提速
GPTBots.ai 首席商務官 Tommy Lui 在是次培訓班中，分享並解讀了香港在 AI 領域的最新政策藍圖：
- HK$1億「AI創效基金」（AIEEI）：2026至2027年度《財政預算案》撥款，分三年運用，推動政府和公營機構應用AI；
- 2026年內完成100項行政程序AI化：已寫入立法會文件的具體目標；
- HK$30億「AI補貼計劃」：重點資助運算能力（算力）與科研基礎設施；
- HK$5,000萬全民AI培訓：由數碼港、科技園及生產力局聯合執行，計劃舉辦200多場活動，覆蓋5萬人次；
- HK$10億人工智能研發院：預計2026年下半年投入運作。
政策推動方向明確，但Tommy同時點出了企業目前面對的關鍵矛盾：許多機構的AI應用仍停留在「問答工具」階段——只能回答常見問題（FAQ），卻無法融入業務流程及執行實際工作。要實現從「純對答」到「實質執行」的跨越，企業需要的並非單純追求更強大的模型，而是一套穩健的企業級基礎技術能力。
安全與治理：釋除企業應用疑慮當AI開始讀取企業內部數據、調用系統工具，甚至推動審批流程時，安全與數據治理便成為管理層的首要考量。
GPTBots.ai AI Agent構建工程師王珂在現場剖析了企業級AI的安全框架，涵蓋：內容審查、數據匿名化（數據脫敏）、權限分級、人機協同（Human-in-the-loop）和日誌審計。這五項機制並非事後的修補工作，而是從數據輸入到輸出的每一個環節都必須內建的防線。
「缺乏安全把控，企業自然不敢貿然應用。」GPTBots.ai在Agent底層內置了完整的安全治理框架，確保AI不再是一個「黑箱」，而是高度可控、可審計的得力業務工具。
部署方法論：流程診斷、對症下藥、持續驗證GPTBots.ai AI Agent構建工程師李嘉祺提出了「三階映射方法論」：
- 流程診斷：找出高頻次、規則明確且價值可量化的環節（如客戶服務單分類、訂單審核、數據整合），作為AI的切入點；
- 能力配對：根據任務複雜程度，按需配置工具型、知識庫推理型或多模態Agent；
- 驗證與跟進：由單一痛點進行試點，成功跑通完整流程後再逐步擴展，最終演進為可規模化的「數碼員工」平台。
李嘉祺在製造業、跨境商貿和服務業的多個項目中驗證了這套方法。他認為，企業在部署AI時最大的挑戰並非技術選型，而是精準找出最值得交由AI接手的業務環節。
真實案例：跨行業的實踐邏輯
是次培訓班中，最具說服力的環節，來自四個不同行業的真實場景拆解：
- 金融業——大型銀行複雜客戶服務單自動化 某大型銀行部署AI Agent後，系統能精準識別客戶意圖，並自動調用銀行核心系統，完成「意圖識別→資料查詢→規則配對→處理執行→結果反饋」的完整流程。只有出現異常情況時才觸發人工介入，將前線人員從重複性的查詢工作中釋放，大幅縮短客戶等候時間。
- 地產界——全渠道客戶數據整合 某大型地產集團搭建了統一的客戶數據平台，整合WhatsApp、App Push、Email、SMS等渠道。當客戶在WhatsApp查詢管理費時，AI不僅能回答金額，還能自動關聯並主動推送「上個月報修的冷氣機是否已處理」之進度。服務體驗從「有問必答」躍升為「主動關懷」。
- 零售業——售後服務單自動化 某零售品牌引入AI Agent後，售後服務單（Ticket）由系統自動生成，Agent會判斷問題類型並觸發相應流程。結果顯示，售後處理時間縮短超過60%，員工只需專注處理真正的異常個案。
- 社會服務——資源精準分發 某社會服務機構透過AI Agent識別求助需求並判斷優先級別，再由全渠道平台選擇最合適的渠道進行精準發送——透過WhatsApp推送給社工、發送短訊通知服務對象、以電郵同步管理層，並自動跟進處理進度。機構的服務模式由「被動等待求助」成功轉型為「主動精準推送」。
四個場景背後的邏輯高度一致：AI Agent負責「理解與決策」，全渠道平台負責「觸達與執行」。這正是Aurora Mobile的核心價值所在——連接客戶互動、業務流程與AI執行，協助企業從連接客戶、持續互動，邁向AI驅動的業務行動。EngageLab 作為AI原生客戶互動平台，提供統一客戶數據、全渠道可靠交付與客戶驗證能力；GPTBots.ai 作為企業級AI智能體構建平台，提供從Agent構建、知識庫管理到安全治理的端到端AI能力。兩者無縫配合，完成從「識別需求」到「服務交付」的完整循環。
政策助力：推動中小企數碼轉型
香港生產力促進局代表亦在會上介紹了針對企業的資助政策。
其「中小企資援組」致力協助中小企配對合適的政府資助計劃，解答申請上的疑問，提供免費一對一諮詢及睇Form服務，鼓勵中小企善用政府資助升級轉型。透過「技術支援」諮詢及多元化外展活動，全方位協助中小企持續發展。
詳情可參閱：https://smereachout.hkpc.org/
對中小企業而言，技術路徑正逐漸清晰，政策支援亦逐步到位。關鍵在於，誰能最快將 AI 從「試試看」轉化為「真正跑起來」。
Aurora Mobile：定義痛點，提供解法
Aurora Mobile（納斯達克代碼：JG）是一家連接客戶互動、業務流程與AI執行的平台型科技公司，致力協助企業從連接客戶、持續互動，邁向AI驅動的業務行動。旗下擁有兩大核心產品線——AI原生客戶互動平台EngageLab，以及企業級AI智能體構建平台GPTBots.ai。
EngageLab以AI智能體、統一客戶數據和可靠多渠道交付為核心，協助企業建立更穩固的客戶關係；GPTBots.ai則提供從Agent構建、知識庫管理到工作流編排和安全治理的端到端AI能力。兩者配合，構建出從「理解需求」到「服務交付」的完整價值鏈路。
在金融、地產、零售和公共服務高度集中的香港市場，Aurora Mobile正與各行業客戶緊密合作，將AI Agent從技術概念真正落實到業務流程的實際環節中。
當AI不再局限於「回答問題」，而是真正開始「執行任務」——屬於企業級AI的時代，才算正式揭開序幕。
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關於 Aurora Mobile
Aurora Mobile（納斯達克代碼：JG）是全球領先的客戶互動與營銷科技服務提供商，旗下擁有AI原生客戶互動平台EngageLab和企業級AI智能體構建平台GPTBots.ai等核心產品，致力助力企業在全球範圍內觸達用戶、提升互動並實現商業變現。
關於 GPTBots.ai
GPTBots.ai是Aurora Mobile旗下的企業級AI智能體構建平台，提供端到端AI解決方案，覆蓋Agent構建、知識庫管理、工作流編排到安全治理的全棧能力，幫助企業將AI智能體應用於客戶服務、知識檢索、數據分析等多元場景。
關於 EngageLab
EngageLab是Aurora Mobile旗下的AI原生客戶互動平台（AI-first customer engagement platform），以AI智能體、統一客戶數據和可靠多渠道交付為核心，整合全渠道溝通、客戶驗證、營銷自動化與AI智能體能力，協助企業建立更穩固的客戶關係。旗下LiveDesk為AI驅動的全渠道智能客服平台，由GPTBots.ai提供強大的底層AI能力支持。