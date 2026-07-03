Aurora Mobile於生產力局展示全渠道AI解法：旗下GPTBots.ai驅動企業服務從「純對答」邁向「實質執行」

香港 - 2026年7月3日 - 一場聚焦AI Agent部署的培訓班於香港生產力促進局（HKPC）圓滿舉行。來自政府部門、公共服務機構、零售及非政府組織（NGO）等多位企業決策者與數碼轉型主管，圍繞一個核心課題展開深入探討：AI Agent如何從單純的「解答問題」進化至「執行任務」？ 是次培訓班由香港生產力促進局與Aurora Mobile旗下的GPTBots.ai聯合舉辦，主題為「AI Agent驅動香港公共及企業服務：部署實踐、關鍵技術與真實案例」。 香港AI發展全面提速 GPTBots.ai 首席商務官 Tommy Lui 在是次培訓班中，分享並解讀了香港在 AI 領域的最新政策藍圖：

政策推動方向明確，但Tommy同時點出了企業目前面對的關鍵矛盾：許多機構的AI應用仍停留在「問答工具」階段——只能回答常見問題（FAQ），卻無法融入業務流程及執行實際工作。要實現從「純對答」到「實質執行」的跨越，企業需要的並非單純追求更強大的模型，而是一套穩健的企業級基礎技術能力。當AI開始讀取企業內部數據、調用系統工具，甚至推動審批流程時，安全與數據治理便成為管理層的首要考量。GPTBots.ai AI Agent構建工程師王珂在現場剖析了企業級AI的安全框架，涵蓋：內容審查、數據匿名化（數據脫敏）、權限分級、人機協同（Human-in-the-loop）和日誌審計。這五項機制並非事後的修補工作，而是從數據輸入到輸出的每一個環節都必須內建的防線。「缺乏安全把控，企業自然不敢貿然應用。」GPTBots.ai在Agent底層內置了完整的安全治理框架，確保AI不再是一個「黑箱」，而是高度可控、可審計的得力業務工具。

關於 Aurora Mobile

Aurora Mobile（納斯達克代碼：JG）是全球領先的客戶互動與營銷科技服務提供商，旗下擁有AI原生客戶互動平台EngageLab和企業級AI智能體構建平台GPTBots.ai等核心產品，致力助力企業在全球範圍內觸達用戶、提升互動並實現商業變現。

關於 GPTBots.ai

GPTBots.ai是Aurora Mobile旗下的企業級AI智能體構建平台，提供端到端AI解決方案，覆蓋Agent構建、知識庫管理、工作流編排到安全治理的全棧能力，幫助企業將AI智能體應用於客戶服務、知識檢索、數據分析等多元場景。

關於 EngageLab

EngageLab是Aurora Mobile旗下的AI原生客戶互動平台（AI-first customer engagement platform），以AI智能體、統一客戶數據和可靠多渠道交付為核心，整合全渠道溝通、客戶驗證、營銷自動化與AI智能體能力，協助企業建立更穩固的客戶關係。旗下LiveDesk為AI驅動的全渠道智能客服平台，由GPTBots.ai提供強大的底層AI能力支持。