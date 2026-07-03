播道醫院推「平安三寶」新服務 配合預設醫療指示之實施

香港2026年7月3日 /美通社/ -- 預設醫療指示法例將於2026年7 月31日起生效，法例容許成年人在具備精神能力時，預先表達對晚期醫療和維生治療的個人意願。播道醫院歡迎有關安排，院長兼醫務行政總監徐兆恒醫生表示，面對人口老化，法例容許病人及早作出知情選擇，讓病人毋須在生命末期承受無效、無意義的治療，同時減輕家人日後為病人作出維生治療決定時的精神負擔，是一個對人對己均負責任的安排。 現行《維持生命治療的預作決定條例》（下稱《條例》）正式實施後，將賦予個人訂立預設醫療指示的權利，容許市民可預先就罹患末期疾病、處於持續性植物人狀態、陷入不可逆轉昏迷，或罹患其他晚期不可逆轉的壽命受限疾病等個人健康狀況，作出具法律約束力的醫療決定，包括選擇屆時接受或拒絕醫護人員施行特定的維持生命治療。

預設醫療指示必須由兩名非利益攸關者擔任見證人，其中一人須為註冊醫生。為回應需要，播道醫院由去年11月起已安排註冊醫生，為有需要人士提供辦理預設醫療指示之服務，目的是協助市民及早作出清晰、合適並符合個人意願的晚期醫療安排。 家庭醫學專科醫生 支援市民及早規劃 播道醫院院長兼醫務行政總監徐兆恒醫生解釋，訂立預設醫療指示，需由醫生向病人詳細解釋各項維生治療的內容及其後果，並評估病人是否已經充分理解相關決定的細節，最後由醫生在預設醫療指示的標準表格上簽署，讓文件生效。他又指，有關指示並非「一刀切」，病人可選擇在不同的狀況下，向醫生表達是否希望實施個別的維生治療：「例如病人可以就不同的情況，選擇是否希望施行心肺復甦、人工輔助呼吸（插喉）、人工供給營養液等。即使市民日後意願有變，亦可在具備精神能力時，再次約見醫生更改文件內容。」