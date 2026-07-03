海信為歐洲家庭帶來更智能便捷的制冷體驗 拉動市場高速增長

青島2026年7月3日 /美通社/ -- 全球消費電子與家電領軍品牌海信持續擴充空調產品矩陣，主打產品性能、節能能效與日常使用體驗。當下歐洲消費者愈發青睞安裝簡便、運行高效、適配多元居家環境的制冷設備，海信順勢推出多款實用創新產品，讓舒適居家體驗變得觸手可及。 市場數據直觀印證了當地消費需求的轉變。2026年上半年，海信空調西歐市場銷售收入同比增長近20%，其中法國市場漲幅超100%。這一增長並非單純受季節性需求拉動，更體現出當地消費者愈發認可兼具安裝靈活、智能控溫、長期節能優勢的制冷解決方案。

對於眾多歐洲家庭，尤其是公寓、出租屋及老式住宅住戶而言，安裝流程繁瑣仍是其選購的最大阻礙之一。海信Uni系列空調充分考慮這些居住現狀，依托模塊化機身搭配Easy Installation Pro架構提供實用解決方案，讓安裝人員能夠以最小的工程量完成安裝，同時減少對專業人工的依賴。產品日常維護同樣便捷：濾網置於機身頂部，無需專用工具即可快速拆卸清洗，維護時長最高縮短60%，同時機身密封性表現優異。除易用性外，Uni系列制冷能效達到A+++等級，幫助用戶在持久享受舒適體驗的同時有效控制能耗。

若消費者追求更高端的全屋舒適體驗，海信Air Master空調融合智能溫控技術、超高能效與精致設計。機型搭載Smart Eye Pro先進熱紅外傳感器，可自動識別室內人員位置，智能調節氣流走向，實現隨人送風或避開人體直吹，長時間使用也能消除冷風直吹帶來的不適感。該產品制冷、制熱雙工況均達到A+++能效標准，運行低至18分貝靜音，在確保長效舒適體驗的同時降低用電成本；憑借創新外觀與實用功能斬獲紅點設計大獎，啞光滑蓋面板密封性能出色，可完美融入現代家裝風格，彰顯出海信將科技與當代生活方式相融合的研發理念。

當下消費者愈發看重居家環境的舒適、便捷與綠色可持續，海信始終堅持研發貼合真實生活需求的溫控解決方案，而非單純迎合季節性需求。依托節能技術持續迭代與以用戶為核心的產品設計，海信助力萬千家庭打造更健康、智能、舒適的居住空間，將「有愛，科技也動情」的品牌理念送入全球千家萬戶。 關於海信 海信創立於1969年，是全球知名家電與消費電子領軍企業，業務覆蓋160多個國家和地區，主營高端多媒體設備、家用電器及智能信息技術解決方案。根據Omdia數據，2023年至2026年第一季度，海信100英寸及以上大屏電視出貨量穩居全球第一。作為RGB MiniLED技術開創者，海信持續引領下一代RGB MiniLED技術創新。同時海信是2026年國際足聯世界杯™官方贊助商，依托全球體育賽事合作，搭建與全球消費者溝通的橋梁。