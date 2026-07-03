Games of the Future 2026 確認阿斯塔納賽事的全球參賽陣容

擁有逾 50 種國籍的 800 多名運動員將參與八個競賽項目，頂尖俱樂部、運動員及電競組織將共同爭奪逾 400 萬美元獎金。 哈薩克阿斯塔納2026年7月3日 /美通社/ -- Games of the Future 2026 已揭曉最終參賽名單，各路俱樂部及運動員將齊聚阿斯塔納，於 7 月 29 日至 8 月 9 日參與這項全球頂尖的 phygital 體育盛事。 此參賽陣容薈萃國際體壇及電競界的風雲人物，盡顯 phygital 競技席捲全球之勢，超過 800 名運動員正蓄勢待發，競逐總額逾 400 萬美元的獎金。 Games of the Future 2026 將呈獻多款全球知名遊戲，包括《Dota 2》、《Counter-Strike 2》（絕對武力 2）、《PUBG: Battlegrounds》（絕地求生）、《UFL》、《FATAL FURY: City of the Wolves》（餓狼傳說：群狼之城）、《Just Dance》（舞力全開） 及《3on3 FreeStyle》（3 對 3 街頭籃球），一連 12 天上演精英體育及電競對決，展現 phygital 運動背後的創新精神及熾熱氣氛。

Games of the Future 2026 將在阿斯塔納多個頂尖體育場館舉行，包括 Barys Arena（巴里斯體育館）、Beeline Arena（Beeline 體育館）、「Qazaqstan」田徑綜合體育館及 Ushkempirov Martial Arts Palace（烏什肯皮羅夫武術宮），屆時這座城市將化身為 phygital 體育的全球樞紐，迎接運動員、粉絲及國際媒體，共同見證 12 天的巔峰競技。 此參賽陣容雲集全球標誌性體育俱樂部、世界冠軍與頂尖電競勁旅，每個項目勢必上演令人難忘的精彩對決。 電競陣容的焦點項目是電腦端 MOBA (MOBA PC)，選用全球觀看人數極多亦深受推崇的電競遊戲《Dota 2》。 國際強隊 LGD Gaming、Xtreme Gaming、Execration 及 VICI GAMING 將競逐 Games of the Future 冠軍，爭奪100 萬美元的總獎金。

Battle Royale（大逃殺）項目將於《PUBG: Battlegrounds》上集結另一批頂尖國際選手，參賽隊伍包括享譽全球的 Team Vitality、Team Falcons、Virtus.pro、Twisted Minds、Geekay Esports 及 T1，勢將成為 GOTF 2026 極具競爭力的賽事之一，總共 100 萬美元獎金等待贏取。 Games of the Future 雖然涵蓋多款全球頂尖電競遊戲，但比賽的真正精髓在於其獨特的 phygital 競賽項目。 透過數碼遊戲與現場體育競技的交融，這些項目創造出國際體壇前所未見的獨特盛景，參賽者須於虛實兩境皆展現超凡技術、默契配合及靈活應變。 Phygital Football 賽程中，隊伍先於《UFL》中交鋒，繼而轉戰球場，上演一場緊湊激烈的 5 人足球對決。 本屆賽事匯聚國際勁旅，包括南美極具歷史底蘊的頂尖球會 Peñarol、Kings League（國王聯賽）球會 LOS TRONCOS FC、非洲標誌性足球會 ORLANDO PIRATES FIVES 及本地精英 ACF x Allur，組成至今極其強勁的 Phygital Football 陣容，625,000 美元獎金花落誰家，令人拭目以待。

Phygital Basketball 融合 3on3 FreeStyle 與場上節奏明快的 2 對 2 籃球競技，虛實交織。 參賽名單包括國際勁旅 Boca Juniors（小保加）、Valencia Basket（華倫西亞籃球會）及 PBC Astana（阿斯塔納籃球會），此三大體壇殿堂級組織匯聚一堂，共逐總額 400,000 美元的獎金。 Phygital Dancing 項目將在《Just Dance》上進行，三屆 Just Dance World Cup（Just Dance 世界盃）Umutcan Tütüncü、頂尖競技舞者 Ariana Katana 及 Angelo Mokonenyane 均是即將登場的焦點選手。 Phygital Shooter 圍繞全球極富盛名的電競遊戲《Counter-Strike 2》打造，結合頂級電競比賽與現場激光對戰環節，考驗隊伍的團隊協作、戰術意識與執行能力。 賽事匯聚多支頂尖隊伍，包括土耳其頂尖電競組織 Eternal Fire、西班牙老牌競技戰隊 Clan Pedrajas，以及去年奪得季軍後強勢回歸的 Minsk House，各隊將競逐 150,000 美元的總獎金。

Phygital Fighting 將由 SNK 開發及發行的《FATAL FURY: City of the Wolves》與高強度實體格鬥結合。 參賽隊伍包括 Kuznya、SOLDIERS OF FORCHUNE 及 SWORD，各隊將於兩個賽段中接受戰術操作、格鬥技巧與適應能力的考驗，競逐總額 500,000 美元的獎金。 手遊端 MOBA (MOBA Mobile) 採用的遊戲及參賽陣容將於日內揭曉，屆時 Games of the Future 2026 的最終競賽名單將圓滿敲定。 Phygital International 國際市場推廣與傳訊總監 John Hewitt 表示：「本屆運動會將盡顯 phygital 運動領域的浩瀚人才版圖，令標誌性體育俱樂部、世界冠軍及電競界頂尖人物齊聚一堂，共襄盛舉。 無論您是體育迷、電競擁躉，抑或初次接觸 phygital 競技，Games of the Future 皆能為您呈獻獨一無二的體驗。 我們期待歡迎全球觀眾齊聚阿斯塔納，參與這場勢必令人難忘的體育、遊戲及創新盛典。」

GOTF 2026 所有賽事將於 Phygital+ 上全球同步直播，粉絲亦可在此平台重溫 Phygital Contenders Astana 2026 及 Games of the Future 2025 的精彩時刻，並欣賞這項全球頂級 phygital 體育賽事的獨家內容。 關於 Phygital International (PI)： Phygital International 是 phygital 體育運動的全球推廣者，致力推動體育運動的創新及重新定義。 此機構亦是 Games of the Future 的監理機構及版權持有者，統籌各主辦城市的競投事宜。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 https://Phygitalinternational.com，或透過 [email protected] 聯絡我們 關於 Games of the Future (GOTF)： Games of the Future 這項年度國際體壇盛事，糅合現實與數碼世界，堪稱 phygital 運動的終極殿堂。 賽事將吸引全球各地新一代的 phygital 體壇精英，於多個不同的 phygital 項目及挑戰中一決高下。 Games of the Future 2025 已在阿布扎比圓滿舉行，而 Games of the Future 2026 將移師阿斯塔納上演。

如欲了解更多資訊，請瀏覽：https://gofuture.games/