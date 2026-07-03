Nuvei 完成與 Visa 的首次第一方代理內支付，並公佈商戶主導的代理式支付策略

首個在 Visa 支付網絡上獲多間發卡機構授權的實際代理 內購買交易

Nuvei Agentic 回應商戶需求：現階段提供第一方代理功能，日後隨市場所需再加入第三方代理 蒙特利爾2026年7月3日 /美通社/ -- 環球金融科技公司 Nuvei 專注為世界各地每一筆支付建構基礎設施，今日宣佈與 Visa、Arvato Systems 及時尚品牌 Kings and Priests 合作完成一項在實際環境中進行的代理型商務概念驗證。 該交易中，商戶的人工智能 (AI) 代理代表購物者發起購買，並於代理內直接完成支付，無須切換至另外的支付流程。 歐洲多間發卡機構均有參與，利用 Visa 智能商務解決方案 (Visa Intelligent Commerce) 內的代幣化 Visa 憑證，透過正式運作的 Visa 支付網絡完成代理式支付及結算。 這些交易受購物者設定的限制條件約束，包括消費上限及獲批類別。

概念驗證將代理型商務從探索階段推向新層次，將購買、授權及支付均保留於第一方代理內完成。 此舉亦為 Nuvei Agentic 奠下有力佐證，透過不受協定限制的執行層，任何人工智能代理均可調用以完成支付。 Nuvei 董事長兼行政總裁 Phil Fayer 表示：「代理型商務是數碼商務的下一個演變階段，人工智能不僅止於發掘商品，更能主動發起購買。 這項概念驗證由商戶自身體驗出發，同時揭示支付的未來趨勢：建立一個執行層，讓任何代理在任何協定上都能完成支付。」 此策略正正回應商戶的訴求。 在本週的 Nuvei 全球客戶顧問委員會 (Global Customer Advisory Board) 會議上，商戶將第一方代理能力定為當務之急；隨着市場發展，相同的控制措施將延伸至公開的第三方代理。

概念驗證完成後，Nuvei、Visa 及參與的發卡合作夥伴現正致力擴大這些功能規模，以邁向實際投產。 Nuvei 匯聚代理型支付生態系統 該概念驗證匯聚了商戶技術供應商 Arvato Systems、時尚品牌 Kings and Priests，以及歐洲多個發卡合作夥伴，其中包括 Alpha Bank、Piraeus Bank、Bank Leumi、CAL、MAX 及 Bank of Cyprus。 Visa Europe 產品與解決方案主管 Mathieu Altwegg 表示：「透過 Visa Agentic Ready 計劃，我們延伸包括代幣化及網絡層級管控在內的現有能力，以貫徹一致的可信方式實現代理發起的支付。 這項概念驗證顯示，這些基礎建設現已能支援全新體驗，而身份驗證機制亦會隨着此模式擴展而不斷演進。」

Arvato Systems 數碼商務副總裁 Carsten Bruning 表示：「此概念驗證揭示支付生態系統如何在維持信任、控制及透明度的同時，實現由人工智能驅動的購買。我們與 Visa 及 Nuvei 合作，驗證了整個流程之間的互通性，並證明支付可在代理內完成，無須在商戶網站上進行。」 Kings and Priests 創辦人 Ralph Hürlemann 表示：「對 Kings and Priests 來說，這次讓我們親身見證代理型商務如何為數碼零售開拓全新銷售渠道。 人工智能代理代表消費者發起購買，足以重塑顧客在網上發掘和選購商品的方式。」 Beyond the Proof of Concept（超越概念驗證）：為代理型商務建構執行層

根據 McKinsey 預測，代理型商務到 2030 年將帶動全球交易額達 1 萬億美元，到 2035 年更可達 3 萬億至 5 萬億美元。 隨着支付體驗轉移至代理內進行，此概念驗證象徵 Nuvei Agentic Payments 的首個里程碑，同時體現 Nuvei「Every Payment, Everywhere」（支付無界，每筆皆達）策略的延伸。 該介面由兩大核心組件構建而成。 Protocol Compatibility Layer（協定兼容層）使商戶一次整合，即可接受代理所採用的標準（ACP、AP2 或 MCP）發起、並在不同網絡之間路由的支付；Nuvei 更計劃同時通過 Visa Intelligent Commerce 及 Mastercard Agent Pay 的認證。 Know Your Agent（了解你的代理） 則加入身份識別與治理機制，包括代理註冊與認證、消費者授權驗證、代理聲譽評分，以及操作記錄可追溯審計。 兩者相輔相成，借助 Nuvei 現有平台及 ISV 整合，為商戶提供統一介面，無須重新建構其支付體驗。

Nuvei 預計於 2026 年下半年推出初步可用版本，涵蓋協定兼容、KYA 註冊與代理風險評分、網絡認證及開發者沙盒——全數建基於 Nuvei 目前已大規模運行且獲 Level 1 PCI 認證的基礎設施，以及其風險與詐騙管理工具。 Fayer 補充道：「代理型商務是平台層面的課題，而不是附加功能。 商戶需要一個統一平台，既能連接所有代理、協定和網絡，又能讓其全程掌握控制權。 困難之處不在交易本身，而在於承載可驗證的授權、管理代理在實際運作中帶來的風險，以及跨越任何網絡進行清算。 我們現正將這套方案融入我們已為數千商戶營運的基礎設施當中。」

閱讀 Phil Fayer 的高層觀點。 關於 Nuvei Nuvei 作為環球金融科技公司，專為全球各地每一筆支付建構基礎設施。 公司技術以模組化、靈活多變、方便擴展見稱，助領先企業接納新一代支付方案、提供全面付款選擇，並受惠於銀行、風險與詐騙管理服務。 Nuvei 連接企業與遍及超過 200 個市場的客戶，擁有 53 個市場的本地收單能力，支援 150 種貨幣及超過 720 種另類支付方式。憑藉一次整合，Nuvei 為客戶及合作夥伴提供技術與洞察分析，助其在本地及環球市場脫穎而出。 如欲了解更多關於我們對代理型商務的願景，請瀏覽我們的網站。