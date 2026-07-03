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商業動向
出版：2026-Jul-03 21:31
更新：2026-Jul-03 21:31
PR Newswire

Nuvei 完成與 Visa 的首次第一方代理內支付，並公佈商戶主導的代理式支付策略

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  • 首個在 Visa 支付網絡上獲多間發卡機構授權的實際代理內購買交易
  • Nuvei Agentic 回應商戶需求：現階段提供第一方代理功能，日後隨市場所需再加入第三方代理

蒙特利爾2026年7月3日 /美通社/ -- 環球金融科技公司 Nuvei 專注為世界各地每一筆支付建構基礎設施，今日宣佈與 VisaArvato Systems 及時尚品牌 Kings and Priests 合作完成一項在實際環境中進行的代理型商務概念驗證。 該交易中，商戶的人工智能 (AI) 代理代表購物者發起購買，並於代理內直接完成支付，無須切換至另外的支付流程。 歐洲多間發卡機構均有參與，利用 Visa 智能商務解決方案 (Visa Intelligent Commerce) 內的代幣化 Visa 憑證，透過正式運作的 Visa 支付網絡完成代理式支付及結算。 這些交易受購物者設定的限制條件約束，包括消費上限及獲批類別。

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概念驗證將代理型商務從探索階段推向新層次，將購買、授權及支付均保留於第一方代理內完成。 此舉亦為 Nuvei Agentic 奠下有力佐證，透過不受協定限制的執行層，任何人工智能代理均可調用以完成支付。

Nuvei 董事長兼行政總裁 Phil Fayer 表示：「代理型商務是數碼商務的下一個演變階段，人工智能不僅止於發掘商品，更能主動發起購買。 這項概念驗證由商戶自身體驗出發，同時揭示支付的未來趨勢：建立一個執行層，讓任何代理在任何協定上都能完成支付。」

此策略正正回應商戶的訴求。 在本週的 Nuvei 全球客戶顧問委員會 (Global Customer Advisory Board) 會議上，商戶將第一方代理能力定為當務之急；隨着市場發展，相同的控制措施將延伸至公開的第三方代理。

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概念驗證完成後，Nuvei、Visa 及參與的發卡合作夥伴現正致力擴大這些功能規模，以邁向實際投產。

Nuvei 匯聚代理型支付生態系統

該概念驗證匯聚了商戶技術供應商 Arvato Systems、時尚品牌 Kings and Priests，以及歐洲多個發卡合作夥伴，其中包括 Alpha Bank、Piraeus Bank、Bank Leumi、CAL、MAX 及 Bank of Cyprus

Visa Europe 產品與解決方案主管 Mathieu Altwegg 表示：「透過 Visa Agentic Ready 計劃，我們延伸包括代幣化及網絡層級管控在內的現有能力，以貫徹一致的可信方式實現代理發起的支付。 這項概念驗證顯示，這些基礎建設現已能支援全新體驗，而身份驗證機制亦會隨着此模式擴展而不斷演進。」

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Arvato Systems 數碼商務副總裁 Carsten Bruning 表示：「此概念驗證揭示支付生態系統如何在維持信任、控制及透明度的同時，實現由人工智能驅動的購買。我們與 Visa 及 Nuvei 合作，驗證了整個流程之間的互通性，並證明支付可在代理內完成，無須在商戶網站上進行。」

Kings and Priests 創辦人 Ralph Hürlemann 表示：「對 Kings and Priests 來說，這次讓我們親身見證代理型商務如何為數碼零售開拓全新銷售渠道。 人工智能代理代表消費者發起購買，足以重塑顧客在網上發掘和選購商品的方式。」

Beyond the Proof of Concept（超越概念驗證）：為代理型商務建構執行層

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根據 McKinsey 預測，代理型商務到 2030 年將帶動全球交易額達 1 萬億美元，到 2035 年更可達 3 萬億至 5 萬億美元。 隨着支付體驗轉移至代理內進行，此概念驗證象徵 Nuvei Agentic Payments 的首個里程碑，同時體現 Nuvei「Every Payment, Everywhere」（支付無界，每筆皆達）策略的延伸。

該介面由兩大核心組件構建而成。 Protocol Compatibility Layer（協定兼容層）使商戶一次整合，即可接受代理所採用的標準（ACP、AP2 或 MCP）發起、並在不同網絡之間路由的支付；Nuvei 更計劃同時通過 Visa Intelligent Commerce 及 Mastercard Agent Pay 的認證。 Know Your Agent（了解你的代理） 則加入身份識別與治理機制，包括代理註冊與認證、消費者授權驗證、代理聲譽評分，以及操作記錄可追溯審計。 兩者相輔相成，借助 Nuvei 現有平台及 ISV 整合，為商戶提供統一介面，無須重新建構其支付體驗。

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Nuvei 預計於 2026 年下半年推出初步可用版本，涵蓋協定兼容、KYA 註冊與代理風險評分、網絡認證及開發者沙盒——全數建基於 Nuvei 目前已大規模運行且獲 Level 1 PCI 認證的基礎設施，以及其風險與詐騙管理工具。

Fayer 補充道：「代理型商務是平台層面的課題，而不是附加功能。 商戶需要一個統一平台，既能連接所有代理、協定和網絡，又能讓其全程掌握控制權。 困難之處不在交易本身，而在於承載可驗證的授權、管理代理在實際運作中帶來的風險，以及跨越任何網絡進行清算。 我們現正將這套方案融入我們已為數千商戶營運的基礎設施當中。」

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閱讀 Phil Fayer 的高層觀點

關於 Nuvei

Nuvei 作為環球金融科技公司，專為全球各地每一筆支付建構基礎設施。 公司技術以模組化、靈活多變、方便擴展見稱，助領先企業接納新一代支付方案、提供全面付款選擇，並受惠於銀行、風險與詐騙管理服務。 Nuvei 連接企業與遍及超過 200 個市場的客戶，擁有 53 個市場的本地收單能力，支援 150 種貨幣及超過 720 種另類支付方式。憑藉一次整合，Nuvei 為客戶及合作夥伴提供技術與洞察分析，助其在本地及環球市場脫穎而出。

如欲了解更多關於我們對代理型商務的願景，請瀏覽我們的網站。  

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關於作家
PR Newswire
作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

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