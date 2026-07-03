海康威視網絡攝像機斬獲業內首張EUCC認證

杭州2026年7月3日 /美通社/ -- 海康威視宣布，其DeepinView網絡攝像機系列(iDS-2CD7x)成功獲得EUCC（歐洲通用准則網絡安全認證計劃）認證。這一裡程碑成就，使該產品成為全球閉路電視攝像機品類中首款獲此權威認證的設備，彰顯出海康威視對打造高安全產品、合規開展數字化管理的不懈追求。 該認證由經荷蘭數字基礎設施管理局（Dutch Authority for Digital Infrastructure，簡稱「RDI」）授權的獨立認證機構TrustCB B.V.頒發。全套全面安全評估工作由全球知名第三方測試實驗室Bureau Veritas Cybersecurity Europe執行。認證過程嚴格遵循ISO/IEC 15408（通用准則）及CEM:2022 R1標准，獲證的iDS-2CD7x系列滿足EUCC的「Substantial」(實質性)保障等級要求，對應評估保障3級（EAL3），並額外滿足ALC_FLR.2（漏洞修復）相關要求。

適配歐洲統一網絡安全監管體系 EUCC是歐洲新近采用的、具有高度權威性的產品網絡安全框架，其建立在國際公認的通用准則(CC)標准之上，通過嚴格的獨立測試和審計，系統性地驗證產品的安全性能、開發流程及漏洞管理水平。 隨著歐盟積極強化數字產品安全要求，例如《網絡彈性法案》(CRA)對「含數字元素的產品」提出全生命周期安全要求，以及《NIS2指令》對關鍵行業施加更嚴格的網絡安全責任，EUCC已成為值得信賴的基准。它為制造商和最終用戶提供了統一、可靠的合規性證明，為政府、關鍵基礎設施、能源、交通等安全要求較高的行業提供了重要參考依據。

系統化踐行「安全設計」理念 在當今萬物互聯的數字環境下，網絡安全已從輔助功能轉變為信任的基石。海康威視獲得全球首個CCTV攝像機類別的EUCC認證，反映了其系統化的「安全設計」理念。公司將在產品生命周期的每個階段（從概念構思、研發、測試、交付到持續維護），融入嚴格的安全原則，確保從源頭主動落實設備安全管理。 該項認證特別驗證了iDS-2CD7x系列在身份認證、訪問控制、安全通信、安全審計和漏洞管理等關鍵領域具有強大的安全管控能力。海康威視此番樹立行業全新安全標桿，既為全行業網絡安全合規建設提供全新參照，也進一步提升全球客戶對海康威視產品與解決方案的信賴度。