獅子會國際年會第三度選址香港舉行

逾萬名全球代表雲集香江 彰顯香港國際會展之都地位

香港 - 2026年7月4日 - 香港旅遊發展局（旅發局）全力支持在港舉行的「第108屆獅子會國際年會」。繼1992年及2005年後，國際獅子會今年再度選址香港舉辦這項國際旗艦會展活動，吸引約17,000名來自世界各地的代表參加。香港亦因此成為全球200多個國際獅子會會員國家及地區中，極少數能三度奪得主辦權的城市，充分彰顯香港作為「亞洲盛事之都」及「國際會展之都」的地位與吸引力。



開幕禮共有超過10,000名來自世界各地的國際獅子會代表出席。

三度選址香港突顯亞洲國際都會魅力



旅發局主席林建岳博士表示：「旅發局很高興能與國際獅子會中國港澳303區攜手合作，成功爭取獅子會國際年會第三度在香港舉行。這充分肯定香港作為國際會展樞紐，以及首選會展旅遊目的地的地位，亦彰顯香港在世界級會展設施、國際航空樞紐地位、多元獨特的旅遊體驗及優質好客的接待服務等方面的綜合實力。這些優勢正是吸引國際會議落戶香港、商務旅客一訪再訪的原因。我們熱烈歡迎國際獅子會各地代表蒞臨香港，並已聯同業界為與會者度身訂製旅遊行程及專屬禮遇，吸引他們多留幾天，感受只在香港的獨特魅力 。」





國際獅子會是全球最大的服務組織之一，在超過200個國家及地區擁有超過140萬名會員及約50,000個分會。自1917年以來，獅子會透過多元化的社會服務及人道援助工作，積極回饋社會，惠及全球各地社群。



「第108屆獅子會國際年會」榮譽主席暨國際獅子會前會長譚榮根博士表示：「香港是中外文化薈萃的國際都會，擁有成熟完善的專業服務和會展活動配套，是舉辦獅子會年會這項國際盛事的理想之選。我們非常高興獅子會國際年會再次重臨香港舉行，今屆年會定能為全球獅子會會員提供廣闊多元的交流平台，共探國際服務的未來發展，會員更可親身體驗香港世界級的美食及多元文化魅力。我們相信，各地代表回國後，將成為香港最佳的推廣大使，以親身經歷向世界說好香港故事。」



在港舉辦太極世界紀錄活動



「第108屆獅子會國際年會」於7月3日至7月7日一連五天假亞洲國際博覽館舉行。為配合年會在港舉行並弘揚中國傳統文化，大會將於活動尾聲舉辦一項前所未有的世界紀錄挑戰 — 數千名國際會員將齊集香港集體耍太極。此舉不僅倡導全民運動，更旨在提升會員對可持續發展目標的認識，為盛會劃上意義深遠的句號。



旅發局全方位聯動業界打造獨特文化與旅遊體驗



作為今年「第108屆獅子會國際年會」的支持機構之一，旅發局積極聯同本地旅遊業界以及主要景點，推出一系列專為與會者而設的旅遊行程及專屬禮遇，包括交通優惠、景點門票、商場折扣、精美禮品換領，以及主題樂園優惠等，鼓勵代表延長留港時間、增加消費，並深入探索香港的多元文化、美食特色及獨特旅遊魅力。



展望未來，旅發局將繼續積極爭取更多具影響力的國際會展及大型盛事落戶香港，進一步提升香港作為全球商務及休閒旅遊首選目的地的競爭優勢和吸引力。





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