海峽論壇 | 台青講述：扎根大陸六年 從創業到港交所敲鐘

廈門2026年7月3日 /美通社/ -- 大公文匯網記者廈門報道： 第十八屆海峽論壇大會於6月13日在中國福建廈門舉行。論壇大會上，來自不同領域的三位台灣青年各自分享了他們在大陸工作生活的精彩故事。「我們的成功得益於大陸擁有非常完整的創新體系、充足的數據資源、優質的人才儲備、活躍的資本市場以及全方位的政策支持。」劑泰科技聯合創始人、董事長兼CEO賴才達分享了他從MIT博士畢業後回到大陸，得到杭州和北京兩地政府在資金、人才和產業鏈上的全方位支持，通過人工智能與生物醫藥融合技術，經過六年的努力，劑泰科技今年5月成功在港交所敲鐘，成為全球第一家AI藥物遞送上市公司的故事。

科研初心萌芽 萌生創業構想 賴才達與基因編輯、生物醫藥領域的緣分，始於高中時期。高校畢業後，他遠赴海外攻讀博士。2017年畢業之際，他在麻省的一家咖啡館，和如今的合夥人美國國家工程院院士‌陳紅敏院士探討AI在製造領域的發展前景。彼時對方團隊研發的新型納米藥物剛剛成功上市，當場他們就在餐巾紙上勾勒出創業藍圖：打造製藥領域專業實驗室，依託AI技術實現藥物納米精準遞送，修復病變細胞、探索細胞抗衰方向。 紮根大陸創業 深耕技術實現突破

但受限於當時技術水平，行業也普遍持觀望態度，這份構想直到2019年才正式落地。「那年我們的項目斬獲杭州創客大賽二等獎，同時獲得千萬元資金支持。」在杭州，當地政府提供保姆式服務，協助完成公司註冊、場地選址，配套人才公寓與各類補貼，還主動對接行業資源，全力扶持技術團隊發展。僅用不到三個月就完成實驗場地裝修，助力快速搭建實驗平台。「這些讓我們堅定了扎根大陸創業的決心。」 創業之路布滿坎坷。項目初期，AI研發的各類藥物載體在動物實驗中屢屢失敗，團隊承受着巨大壓力。好在杭州持續對接各類研發資源，支持賴才達團隊反覆試驗、不斷迭代。歷時三年，賴才達團隊建成全球規模領先的乾濕實驗數據平台與千萬級行業知識庫。

「依靠AI技術大幅降低成本、提升效率，將納米材料臨床研發周期從數年壓縮至數月，徹底顛覆行業傳統模式。」依託政策扶持與多輪融資，短短幾年間，賴才達的企業成長為行業獨角獸。由賴才達牽頭的核酸藥物設計平台項目，也入選國家生物醫藥重大技術攻堅項目。 大陸人工智慧全球領先 年輕人成主力軍 賴才達感慨，在大陸創業與在海外創業有着天壤之別。「在美國醫藥行業之中，像我這樣的年輕科學家，雖然是技術領航人，但通常只能在技術層面去做，不太可能涉足公司的管理，行業的天花板很低。但在中國完全不一樣，這裏是年輕人的時代，85後、90後甚至00後創業者已成主力軍，在AI應用場景深度開發中取得各項突破，讓我非常的感動。」賴才達說，中國在人工智能領域已經走到了全世界的前列，人工智能正在引爆各行各業，並已成為生物醫藥行業裏的創新助推器。

賴才達介紹，團隊在北京中關村設立新研發中心。這裏匯聚北大、清華、國家納米科學中心等頂尖人才，擁有完善的醫藥創投體系與產業引導基金。「入駐後短短數月，當地就幫我們對接國際藥企、疫苗企業與臨床醫院，全鏈條賦能助力硬核科技攻關。」如今賴才達公司的AI納米藥物遞送平台，可將藥物精準送達人體肝臟、肺部、心臟、腸胃等多個器官，如同在體內打造專屬「藥物火箭」，開闢了全新技術賽道。 大陸有誠意、有政策、有溫暖 今年5月13日，劑泰科技在港交所主板掛牌上市，成為全球第一家AI藥物遞送上市公司。賴才達也成為第一個在中國大陸，把硬科技企業從0到1做到上市的台灣青年。回望過往，當年與賴才達一同求學的夥伴，如今各自扎根不同城市創業，六人組建的小團隊，現已孵化出四家上市及準上市企業。