LEDVANCE 成為 FC Bayern 官方照明合作夥伴

慕尼黑2026年7月4日 /美通社/ -- FC Bayern（拜仁慕尼黑） 與 LEDVANCE（朗德萬斯） 宣佈建立長期合作夥伴關係，合作期直至 2029 年。 LEDVANCE 將成為這支德國史上奪冠次數最多球會的官方照明合作夥伴，並在「照明技術及照明解決方案」類別與 FC Bayern 展開獨家合作。 雙方抱負一致，地理位置亦十分相近：兩者均植根慕尼黑，而 LEDVANCE 總部更可直接眺望 Allianz Arena（安聯球場）。

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FC Bayern 市場推廣及銷售董事會成員 Rouven Kasper 表示：「FC Bayern 與 LEDVANCE 都致力以完美光華，彰顯輝煌成就。 頂尖體育運動講求情感、活力和精彩時刻，而 LEDVANCE 與本球會一樣植根慕尼黑，同時業務遍及全球，是我們強而有力的合作夥伴。 我們期待雙方攜手共創多年成功佳績。」