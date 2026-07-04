LEDVANCE 成為 FC Bayern 官方照明合作夥伴

慕尼黑2026年7月4日 /美通社/ -- FC Bayern（拜仁慕尼黑） 與 LEDVANCE（朗德萬斯） 宣佈建立長期合作夥伴關係，合作期直至 2029 年。 LEDVANCE 將成為這支德國史上奪冠次數最多球會的官方照明合作夥伴，並在「照明技術及照明解決方案」類別與 FC Bayern 展開獨家合作。 雙方抱負一致，地理位置亦十分相近：兩者均植根慕尼黑，而 LEDVANCE 總部更可直接眺望 Allianz Arena（安聯球場）。
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FC Bayern 市場推廣及銷售董事會成員 Rouven Kasper 表示：「FC Bayern 與 LEDVANCE 都致力以完美光華，彰顯輝煌成就。 頂尖體育運動講求情感、活力和精彩時刻，而 LEDVANCE 與本球會一樣植根慕尼黑，同時業務遍及全球，是我們強而有力的合作夥伴。 我們期待雙方攜手共創多年成功佳績。」
LEDVANCE 全球品牌與傳訊主管 Fredrik Ergert von Gillern 表示：「這項合作在慕尼黑促成絕非巧合：我們的總部可直接眺望安聯球場。 透過與 FC Bayern 合作，我們將展示在效能、安全和氣氛營造方面，照明所能達到的效果。 是次合作將進一步拓展我們的國際項目業務，塑造體育場館以至更廣領域的未來，同時提升我們在全球的品牌知名度，並深化品牌定位。」
FC Bayern 此前已在部分照明項目中採用 LEDVANCE 的方案，目前亦正推行更多相關項目。 共同價值觀與策略合作是這項夥伴關係的核心。 體育承載純粹情感，而照明將這份動人情懷化為耀眼之光。 雙方的共同抱負是啟發大眾、締造非凡體驗，並進一步鞏固彼此的市場地位。 FC Bayern 與 LEDVANCE 採取現代化方針，並着眼全球增長，冀於未來結合雙方優勢。
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SOURCE LEDVANCE