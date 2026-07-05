沙特阿拉伯的 Mabani Aljazeera Group 投資塔圖城的 Jabali Towers 開發項目

肯雅塔圖城2026年7月5日 /美通社/ -- 沙特阿拉伯頂尖私營建築與投資企業 Mabani Aljazeera Holding Group，將投資位於肯雅塔圖城特別經濟區 (SEZ) 中心的頂級綜合用途發展項目 Jabali Towers。 Mabani 經由其附屬公司 Swan Properties 進行的股權投資，對東非而言是一大重要里程碑，代表着一間主要沙特投資公司對該地區投下極具份量的信心一票，同時亦彰顯塔圖城特別經濟區在吸引外資直接投資肯雅方面創下紀錄佳績。 Jabali Towers 以 25 層及 36 層高的雙塔傲立於塔圖城之中，項目內既備有專屬住客專享的設施，亦設有 35 間對公眾開放的餐廳及商舖。 首座塔樓的銷售率已逾 80%。 本週較早時候，塔圖城已委任 China Road and Bridge Corporation（中國路橋）作為該 88,000 平方米發展項目的主承建商。

Mabani Group 主席 Abdullah AlMalki 說：「Mabani Aljazeera Holding Group 與 Swan Properties 懷着欣喜之情，投資於塔圖城這個地標級發展項目 Jabali Towers。 我們的專業技術、優質建材與雄厚資本三者相輔相成，勢必將 Jabali Towers 打造成非洲首屈一指的房地產發展項目。」 Swan Properties 將透過投資 Jabali Towers 發展公司，獲得 50% 減一股的股權，而塔圖城的業主兼發展商 Rendeavour 則將保持為主要股東。 這項合資企業獲得 Saudi Export Import Bank（沙特出口進口銀行）的好評，該銀行致力推動沙特出口的發展與多元化，同時增強其產品在國際市場上的競爭力。 Rendeavour 創辦人兼行政總裁 Stephen Jennings 表示：「Mabani Aljazeera Holding Group 及 Swan Properties 之所以投資塔圖城及肯雅，實乃建基於 Rendeavour 在非洲 20 年來言出必行的穩固信譽。 每年，塔圖城吸引的外國直接投資，已佔肯雅全國逾半。 我們目前正與眾多有意進軍肯雅的沙特投資者積極磋商，而對於 Swan Properties 能作為先行者，我們深感欣喜。」

Jabali Towers 設有開放式、一房、兩房及三房單位，售價由 1,020 萬肯雅先令（78,200 美元）起，為置業人士及投資者提供在肯雅頂尖綜合用途特別經濟區內購置住宅的良機。 Jabali Towers 背後有塔圖城超過 15 年持續投入的基礎建設作為後盾，當中包括 24 小時食水供應、99.7% 供電可靠率、高速光纖網絡，以及逾 70 公里符合國際標準的道路，完全具備現代國際城市應有的基礎配套。 塔圖城獨一無二的「居住、工作、娛樂」綜合生態圈，加強了 Jabali Towers 的長遠吸引力。 計劃於 2028 年開校的 Wellington College International Kenya，將進一步吸引塔圖城對肯雅家庭、外籍人士及專業人士，尤其適合那些期望在完善規劃的安全環境下接受頂尖教育的人士。

住客同時可享用逾 100 公里的步行徑與單車徑、公園、湖泊及大片綠化地帶；而塔圖城野生動物保護區 (Tatu Wildlife Sanctuary) 將於 2026 年底落成開放，這是全球獨一無二的都市野生動物保護區，充分體現塔圖城融合自然與現代都市生活的宏大願景。 塔圖城由非洲新城市建設者 Rendeavour 負責發展，現已成為非洲大陸上增長最快的城市熱點。 塔圖城目前有逾 7,000 名居民，人口以每年超過 40% 的速度增長，每天有超過 35,000 人於其綜合生態圈內生活、工作、學習和消閒。 塔圖城的發展總值逾 35 億美元，匯聚超過 110 間企業、多所學校（學生總數逾 6,000 人），以及 3,500 個涵蓋不同收入階層的住宅單位，當中部分已入伙，其餘則正在建設中。