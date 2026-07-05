Velo 攜手 McLaren Mastercard Formula 1® 車隊重啟 Live Your Fandom 活動，讓一眾車迷更親近心中熱愛的賽車運動

倫敦2026年7月6日 /美通社/ -- Velo 委託進行的新研究*指出，車迷為維繫與摯愛運動及隊伍之間的情感，往往傾注極大心力。這呼應品牌的一貫信念——車迷熱情是自我表達的一種重要形式。

Velo 攜手 McLaren Mastercard Formula 1® 車隊藉此洞察，連續第二年重啟 Live Your Fandom 活動，此專屬平台頌揚車迷的個人風格，並激勵他們以獨創方式表達熱忱。

作為活動的一環，Velo 近日在英國大獎賽 (British Grand Prix) 舉行前夕，於倫敦精心策劃了一場車迷專屬體驗，讓一眾支持者有機會與車隊近距離互動。