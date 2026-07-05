Velo 攜手 McLaren Mastercard Formula 1® 車隊重啟 Live Your Fandom 活動，讓一眾車迷更親近心中熱愛的賽車運動

倫敦2026年7月6日 /美通社/ -- Velo 委託進行的新研究*指出，車迷為維繫與摯愛運動及隊伍之間的情感，往往傾注極大心力。這呼應品牌的一貫信念——車迷熱情是自我表達的一種重要形式。
Velo 攜手 McLaren Mastercard Formula 1® 車隊藉此洞察，連續第二年重啟 Live Your Fandom 活動，此專屬平台頌揚車迷的個人風格，並激勵他們以獨創方式表達熱忱。
作為活動的一環，Velo 近日在英國大獎賽 (British Grand Prix) 舉行前夕，於倫敦精心策劃了一場車迷專屬體驗，讓一眾支持者有機會與車隊近距離互動。
此活動將於今夏末繼續推展，屆時 @velo.global 將舉辦全球車迷創作比賽，誠邀車迷分享以 McLaren 為靈感而極盡原創的粉絲夢想，贏取與車隊共創畢生難忘經歷的珍貴機會。
在現場觀賽機會彌足珍貴的賽車世界中，這些體驗無疑是連繫車迷與 McLaren 車隊的重要橋樑。 Velo 的研究顯示，將近一半 (49%) 的體育愛好者曾錯失自己夢寐以求的現場賽事。 儘管同樣有近半數 (45%) 的人視運動為生活重心，上述情況仍然常見。
Velo 與 McLaren 透過 Live Your Fandom 活動，繼續向成就賽車運動的每位車迷致敬，鼓舞其以破格姿態，盡情展示熱情、彰顯個性、發揮創意。
如欲進一步了解 Velo x McLaren「Live Your Fandom」活動，歡迎瀏覽 Velo 的 Instagram 專頁。
僅供 18 歲以上尼古丁消費者使用。 此產品含尼古丁，可能導致上癮。
編輯備註
關於 VELO
Velo 源自北歐斯堪的納維亞，如今已是全球頂尖的尼古丁袋品牌。
尼古丁袋是小型袋狀產品，內有尼古丁，但不含煙草**。 尼古丁袋可置於嘴唇與牙齦之間，在短時間內釋放尼古丁——釋放時長因品牌而有所不同（VELO 尼古丁袋的尼古丁釋放時間最長可達 30 分鐘）。對於成年尼古丁使用者來說，尼古丁袋可以是香煙或電子煙以外的另一選擇，同時讓人在不便吸煙或使用電子煙時便捷地攝取尼古丁。 尼古丁用家如今擁有前所未有的豐富選擇，VELO 尼古丁袋備有多種風味及尼古丁濃度，無論口味偏好或使用經驗深淺皆可各取所需。
*OnePoll 於 2026 年 6 月 3 日 至 5 日 在英國進行的一項調查，共訪問 2,000 名成年人。
**本產品存在一定風險，並含有尼古丁，其可能令人上癮。
View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/velo--mclaren-mastercard-formula-1--live-your-fandom--302817953.html
SOURCE VELO