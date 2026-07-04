三十載光輝印記：美納里尼國際公平競技獎於佛羅倫斯五月音樂節劇院璀璨亮相

佛羅倫斯2026年7月4日 /美通社/ -- 三十年來，美納里尼國際公平競技獎 (Fair Play Menarini International Award) 表彰一眾體壇巨星，他們以行動證明，建立在尊重與誠信之上的勝利，才是至高無上的榮耀。 昨晚，美納里尼國際公平競技獎在佛羅倫斯五月音樂節劇院 (Teatro del Maggio Musicale Fiorentino) 的舞台上，舉行了一場令人難忘的慶典，以紀念這個重要里程碑，並向享譽國際的體壇傳奇致敬。

今屆特別盛典的獲獎者包括足球傳奇 Diego Milito、Emilio Butragueño 及 Gianfranco Zola；重新定義撐竿跳極限的運動員 Armand Duplantis；世界泳壇的真正標誌性人物 Gregorio Paltrinieri；因其致力透過殘奧運動推動共融與堅毅精神，展現非凡承擔而獲嘉許的 Bebe Vio；力量與堅韌的象徵 Achille Polonara；競走界的主要代表 Antonella Palmisano；意大利排球的重要支柱 Simone Anzani；以成就彰顯殘奧運動價值的 Chiara Mazzel；意大利頂尖劍擊手之一 Daniele Garozzo；以及憑藉出色表現為意大利速度滑冰寫下了歷史新頁的 Davide Ghiotto、Michele Malfatti 和 Andrea Giovannini。 此獎亦向 Fabio Caressa 致敬，他是意大利體育新聞領域中最具份量的權威人物之一。