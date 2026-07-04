Vantage 推出 XAUUSD247，提供 24/7 全天候黃金差價合約交易

合資格客戶現在可透過 MT5、TradingView 和 Vantage 應用程式，在傳統交易週之外（包括週末）交易黃金差價合約。 瓦努阿圖維拉港2026年7月4日 /美通社/ -- 多資產差價合約 (CFD) 經紀商 Vantage Markets（簡稱「Vantage」）今日宣佈推出 XAUUSD247。芝加哥商業交易所集團 (CME Group) 近期宣佈計劃將特定黃金期貨產品的交易時間擴展至 24/7（尚待監管審查）。XAUUSD247 是由 Vantage 提供的一項獨立場外交易 (OTC) 差價合約產品。 Vantage 執行長 Marc Despallieres 表示：「XAUUSD247 為合資格客戶提供了在標準市場時間之外交易黃金差價合約的途徑，並由透明的產品機制和明確的交易控制提供支援。」

XAUUSD247 每週 7 天、每天 24 小時均可交易（包括週六和週日），具體取決於既定的平台維護時間及地區可用性。該產品採用 1 盎司的合約規模，而 Vantage 傳統 XAUUSD 產品的合約規模則為 100 盎司。儘管可能會產生點差、融資費用和其他適用成本，但本產品不收取額外的交易佣金。根據倉位大小、帳戶類型及適用的交易條件，可提供高達 100 倍的階梯式槓桿。同時持有多頭和空頭倉位的合資格帳戶將採用單邊保證金計算。 作為其風險管理框架的一部分，XAUUSD247 還在帳戶層面納入了淨敞口和總敞口限制。當達到適用的敞口門檻時，帳戶將進入「僅限平倉」(close-only) 模式，直到敞口降至相關限制以下。適用的點差、融資費用、槓桿、敞口限制和其他交易條件可能會因客戶的帳戶類型、所在地區及適用的 Vantage 實體而有所不同。

該頁面將於 7 月 6 日正式上線。 關於 Vantage

Vantage Markets 是一家多資產差價合約經紀商，提供黃金、外匯、大宗商品、指數、股票、ETF 和債券的交易服務。 憑藉超過 17 年的經驗，Vantage 提供可靠的交易平台、屢獲殊榮的行動應用程式以及對用戶友好的交易體驗。 風險警告：差價合約 (CFD) 屬於複雜的槓桿產品，由於槓桿作用，存在迅速虧損的高風險。交易差價合約可能不適合所有投資者。您應考慮自己是否了解差價合約的運作方式，以及是否有能力承擔資金損失的高風險。