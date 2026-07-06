達勢股份-達美樂中國深化市場領導地位，2026年第二季度門店持續擴張，銷售勢頭穩步回升

香港2026年7月6日 /美通社/ -- 達勢股份-達美樂中國（「達美樂中國」或「達勢股份」或「公司」，與其子公司合稱「集團」）（1405.HK）是達美樂比薩在中國大陸、中國香港特別行政區和中國澳門特別行政區的獨家總特許經營商。公司於今日發布了2026年第二季度業務概況。公司持續推進經市場驗證的4D戰略，即高質量的門店開發（Development）、高質價比的美味比薩（Delicious Pizza at Value）、高效的外送體驗（Delivery）和數字化能力（Digital）。通過持續推進門店擴張、強化經營質量以及拓展產品與營銷舉措，達勢股份著力構建更具韌性的增長生態系統。

在門店拓展方面，達勢股份持續推進「走深走廣」開店戰略，在提升既有城市滲透率的同時，拓展新市場。截至2026年6月30日，公司門店總數達到1,550家，覆蓋75座城市。其中一線城市532家門店，非一線城市1,018家門店；非一線城市持續作為公司的主要增長引擎，一線城市則持續貢獻穩健、高質量的收入基礎。2026年1月1日至6月30日期間，公司淨增235家門店，並新進駐15座城市。截至2026年6月30日，公司新開門店、在建門店及已簽約門店數量合計已達到2026年全年門店開設目標的約89%，較2026年3月31日時的65%顯著提升。本季度，公司與印力集團（SCPG Group）達成戰略合作。印力集團是國內領先的購物中心運營商，運營管理項目逾220個、遍布55座城市；此次合作將助力公司進一步在既有城市提升市場滲透率，同時拓展新市場機遇。

按門店數量計算，中國大陸市場已成為達美樂比薩全球體系中第二大國際市場。在達美樂全球超過22,300家門店的網絡中，達美樂中國目前包攬了開業前30天銷售額排名前70的全部席位，進一步印證了中國市場的巨大潛力以及達勢股份卓越的門店運營能力。 2026年第二季度，集團同店銷售增長率（SSSG）整體仍為負值，但在一系列銷售舉措推動下，5月及6月已逐步回升至小幅正增長。在產品創新方面，公司推出了更多全球風味以豐富菜單，包括可頌酥脆卷邊、美式手撕BBQ豬肉比薩及足球競賽主題的墨西哥風情莎莎烤雞牛肉方形比薩等。此外，公司還推出了「能量碗」系列及多款新飲品。

公司會員計劃的持續拓展有力支撐了其數字化戰略與消費者互動體驗。截至2026年6月30日，會員人數達到4,190萬，而去年同期為3,010萬。在營銷方面，公司開展了IP跨界聯動，攜手「明日方舟」（Arknights）與「贊萌露比」（ZANMANG LOOPY）推出聯名套餐及周邊產品，並配合主題門店、預售及數字化推廣活動，豐富消費者體驗。此外，公司把握足球觀賽熱潮，順勢推出「贏在我方」主題套餐，以球場造型比薩搭配小食、甜品及飲品，滿足多人觀賽聚餐需求，並持續上線比薩買一送一等高性價比優惠活動。