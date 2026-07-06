歌禮向美國FDA遞交兩項治療肥胖症的IND申請：多肽胰澱素受體激動劑月注射劑ASC36以及ASC36聯合多肽GLP-1R/GIPR激動劑ASC35的ASC36_35復方月注射劑

- ASC36_35 FDC是每月一次皮下注射的ASC36和ASC35的復方制劑，有望成為靶向胰澱素受體、GLP-1R和GIPR這三個已驗證的靶點的同類首創（first-in-class）候選藥物。 - 在頭對頭飲食誘導肥胖（DIO）大鼠研究中，ASC36_35 FDC的減重效果較eloralintide聯合替爾泊肽相對提升約51%。 - ASC36有望成為靶向胰澱素受體的同類首創、每月一次至每季度一次皮下注射劑。 - 在頭對頭飲食誘導肥胖（DIO）大鼠研究中，ASC36單藥的減重效果較petrelintide單藥和eloralintide單藥分別相對提升約91%和32%。 香港2026年7月6日 /美通社/ -- 歌禮製藥有限公司（香港聯交所代碼：1672，簡稱「歌禮」）今日宣佈，近期已向美國食品藥品監督管理局（FDA）遞交了兩項新藥臨床試驗申請（IND）：每月一次至每季度一次新一代多肽胰澱素受體激動劑ASC36，以及ASC36_35 FDC，即ASC36聯合多肽GLP-1R/GIPR激動劑ASC35的每月一次注射復方制劑，用於治療肥胖症。

「Eloralintide聯合替爾泊肽近期數據顯示，在第32周時體重下降為29.0%[1]。然而，該方案需要每週注射兩針，一針eloralintide，另一針替爾泊肽。而有望成為同類首創、靶向胰澱素受體、GLP-1R和GIPR的皮下注射復方制劑ASC36_35 FDC，每月僅需注射一次，」歌禮創始人、董事會主席兼首席執行官吳勁梓博士表示，「同樣令人振奮的是，在頭對頭飲食誘導肥胖（DIO）大鼠研究中，ASC36_35 FDC的減重效果較eloralintide聯合替爾泊肽相對提升約51%。這些動物模型對人體療效具有高度預測性。」 ASC36和ASC35均是歌禮利用其基於結構的AI輔助藥物發現（AISBDD）技術自主研發的。ASC36每月一次至每季度一次制劑以及ASC36_35 FDC每月一次復方制劑均為自組裝脂質儲庫型（SALD）制劑，利用歌禮專有的超長效藥物開發平台（ULAP）技術開發而成。

在頭對頭非人靈長類動物研究中，ASC36 SALD制劑的表觀半衰期（observed half-life）約為eloralintide的6倍，支持在人體中每月一次至每季度一次皮下給藥。在非人靈長類動物研究中，ASC36和ASC35兩者在ASC36_35 FDC SALD制劑中均具有較長的表觀半衰期，支持在人體中每月一次皮下給藥。 臨床前研究已確立了ASC36注射劑及ASC36_35 FDC復方注射劑的優越療效。在頭對頭DIO大鼠研究中（對人體療效具有高度預測性），靶向胰澱素受體的ASC36單藥較petrelintide單藥和eloralintide單藥的減重效果分別相對提升約91%和32%。在頭對頭DIO大鼠研究中，ASC36_35復方制劑靶向胰澱素受體、GLP-1R和GIPR三個靶點，減重效果較eloralintide聯合替爾泊肽相對提升約51%。