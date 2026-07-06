悅榕集團品牌住宅於2026-27年度國際地產大獎 破紀錄勇奪16項頂級殊榮

連續第三年蟬聯泰國及亞洲獲獎最多發展商；迄今累計榮獲80項國際地產大獎， 並於亞洲房地產大獎首度奪得具里程碑意義的全新獎項

香港 - 2026年7月6日 - 悅榕集團作為標誌性布吉島樂古浪綜合度假區的先驅發展商，再度鞏固其作為泰國頂級地產發展商的卓越地位，於備受全球地產界推崇的2026-27年度亞太區國際地產大獎（International Property Awards for Asia-Pacific 2026-27）中，一舉奪得16項頂級殊榮，再創佳績。





這項佳績令悅榕集團品牌住宅連續第三年榮膺泰國及亞洲獲獎最多的發展商，累計榮獲80項國際地產大獎，創下區內有史以來發展商獲獎最多的紀錄。



與此同時，悅榕集團品牌住宅亦憑藉樂古浪熙湖雅境（Laguna Lakelands）項目，於首屆亞洲房地產大獎（Real Estate Asia Awards）中榮獲極具標誌性的「年度最佳市場推廣及品牌倡議大獎」，令今年佳績錦上添花。



悅榕集團創辦人兼執行主席何光平表示：「國際地產大獎是享譽全球的卓越標誌。這份持續的肯定，是我們整個團隊辛勤付出與非凡才華的最佳見證。能夠在如此眾多類別中脫穎而出，並首度於亞洲房地產大獎載譽而歸，充分體現我們對創新、卓越設計，以及為客人締造非凡體驗的堅定承諾。我們為獲公認為泰國豪華住宅發展的領導者而深感自豪，並將繼續致力於為品質與卓越樹立更高標準。」



2026-27年度國際地產大獎完整得獎名單



悅榕集團的16項國際地產大獎，涵蓋泰國布吉島樂古浪綜合度假區內及泰國其他最受矚目的住宅項目，其中並包括一項亞太區最佳提名：



悅榕軒海濱住宅 — 海納斯 （ Banyan Tree Beach Residences Oceanus ）—— 泰國最佳品牌住宅

（ ）—— 泰國最佳品牌住宅 布吉島悅柳居 （ Residences at Garrya Phuket ）——泰國最佳發展項目市場推廣（五星級）

（ ）——泰國最佳發展項目市場推廣（五星級） 悅椿高爾夫住宅 — 托帕斯 （ Angsana Golf Residences Topaz ）—— 泰國最佳豪華公寓發展項目

（ ）—— 泰國最佳豪華公寓發展項目 貝麗樂古浪湖濱住宅 （ Bellaguna Lake Residences ）—— 泰國最佳湖濱公寓發展項目

（ ）—— 泰國最佳湖濱公寓發展項目 貝麗樂古浪高爾夫住宅 （ Bellaguna Golf Residences ）—— 泰國最佳公寓發展項目

（ ）—— 泰國最佳公寓發展項目 樂古浪熙湖雅境 — 水畔別墅 （ Laguna Lakelands Waterfront Villas ）—— 泰國最佳住宅地產發展項目

（ ）—— 泰國最佳住宅地產發展項目 悅榕 軒湖濱 住宅 — 雅拉 （ Banyan Tree Lake Residences Yara ）—— 泰國最佳湖濱住宅地產發展項目

（ ）—— 泰國最佳湖濱住宅地產發展項目 布吉島悅榕軒 — 雅拉 （ Yara Residences at Banyan T ree Phuket ）——泰國最佳住宅發展項目（10至19個單位）

（ ）——泰國最佳住宅發展項目（10至19個單位） 悅榕軒海濱住宅 — 海納斯 （ Banyan Tree Beach Residences Oceanus ）—— 泰國最佳住宅地產發展項目（10至19個單位）

（ ）—— 泰國最佳住宅地產發展項目（10至19個單位） 悅榕 軒海濱 住宅 — 那姆（ Banyan Tree Beach Residences Nammu ） —— 泰國最佳湖濱住宅別墅發展項目（10至19個單位）

—— 泰國最佳湖濱住宅別墅發展項目（10至19個單位） 布吉島悅柳居 （ Residences at Garrya ）—— 泰國最佳住宅發展項目（20個單位以上）

（ ）—— 泰國最佳住宅發展項目（20個單位以上） 貝麗樂古浪湖濱住宅（Bellaguna Lake Residences）—— 泰國最佳湖濱住宅發展項目（20個單位以上）

布吉島悅柳居 （ Residences at Garrya ）—— 泰國最佳綜合用途發展項目

（ ）—— 泰國最佳綜合用途發展項目 貝麗樂古浪高爾夫住宅 （ Bellaguna Golf Residences ）—— 泰國最佳住宅室內示範單位

（ ）—— 泰國最佳住宅室內示範單位 www.banyangroupresidences.com —— 泰國最佳發展商網站（五星級）

—— 泰國最佳發展商網站（五星級） www.banyangroupresidences.com —— 亞太區最佳發展商網站提名

在眾多矚目獎項中，榮獲極具份量的「」大獎，實至名歸。此項目普遍被視為悅榕集團迄今最尊崇的住宅項目，僅設16伙極致尊貴的全海濱住宅單位，坐落於布吉島樂古浪綜合度假區內的邦濤海灘黃金地段，為布吉島同類型項目中僅存的珍稀海濱地段之一。單位面積由416至768平方米不等，設有私人泳池及天台露台，安達曼海美景一望無際，為布吉島海濱奢華生活樹立嶄新標竿。悅榕集團品牌住宅同時憑藉，於中榮獲「」。此項大獎旨在表揚亞太區地產界的卓越成就。是悅榕集團旗下一個具開創性且耗資20億美元的環保住宅社區，佔地276英畝，涵蓋植物園、雨林、寧靜湖泊，以及毗鄰布吉島樂古浪綜合度假區的連綿山丘。項目矢志發展成為布吉島規模最大的私人住宅社區，設有五個主題分區，提供多達6,000個住宅單位，打造自給自足的綠色生活天地，備受國際及泰國本地買家青睞。悅榕集團素以屢獲殊榮的酒店及度假村著稱，近年日趨專注發展豪華私人住宅業務，主力深耕泰國市場，同時積極拓展國際版圖。第一太平戴維斯（Savills）最新報告顯示，悅榕集團旗下品牌住宅項目總值位列亞洲第一、全球第五。隨著國際及泰國投資者對豪華生活品味房地產的需求持續急升，集團計劃於未來兩至三年內，僅在布吉島一地便推出逾10億美元的豪華住宅項目。