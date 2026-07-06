高李嚴律師行成立家族辦公室服務 |鼎力支援在港國際家庭

香港 - 2026年7月6日 - 高李嚴律師行（Oldham, Li & Nie，簡稱 OLN）欣然宣布成立家族辦公室服務團隊，進一步提升本行在私人財富管理、信託、傳承規劃及跨境結構建領域等法律服務，以滿足國際家族日益增長的財富管理需求。



香港憑藉其普通法體制、具吸引力的稅制，以及政府多項配套支援政策，包括投資推廣署旗下家族辦公室(FamilyOfficeHK)、家族投資控股公司（FIHV）提供的稅務寬免，以及「新資本投資者入境計劃」（New CIES）。根據波士頓諮詢公司[i]發表的報告指出，香港於 2026 年已成為全球最大跨境財富管理中心，進一步鞏固了其在國際財富規劃領域的吸引力。



高李嚴律師行的家族辦公室服務團隊將提供一站式綜合法律支援，服務範疇包括：

