高李嚴律師行成立家族辦公室服務 |鼎力支援在港國際家庭

香港 - 2026年7月6日 - 高李嚴律師行（Oldham, Li & Nie，簡稱 OLN）欣然宣布成立家族辦公室服務團隊，進一步提升本行在私人財富管理、信託、傳承規劃及跨境結構建領域等法律服務，以滿足國際家族日益增長的財富管理需求。
香港憑藉其普通法體制、具吸引力的稅制，以及政府多項配套支援政策，包括投資推廣署旗下家族辦公室(FamilyOfficeHK)、家族投資控股公司（FIHV）提供的稅務寬免，以及「新資本投資者入境計劃」（New CIES）。根據波士頓諮詢公司[i]發表的報告指出，香港於 2026 年已成為全球最大跨境財富管理中心，進一步鞏固了其在國際財富規劃領域的吸引力。
高李嚴律師行的家族辦公室服務團隊將提供一站式綜合法律支援，服務範疇包括：
- 家族辦公室的設立與結構建
- 遺囑與傳承規劃
- 信託與資產保護
- 複雜的遺產規劃
- 跨境稅務與架構諮詢（包括涉及美國及法國要素）
- 國際家族辦公室協調與統籌
- 日常會計與財務報告
- 外判首席財務官（CFO）及首席運營官（COO）支持
- 專為家族辦公室及私人投資架構度身定製的策略性商業諮詢服務
- 訴訟支援
- 移民法
本行的家族辦公室服務團隊採用跨領域的協作模式，與第三方基金管理公司及財務顧問緊密合作，為客戶提供完整配套。
如欲了解更多關於家族辦公室服務的資訊，請瀏覽：https://oln-law.com/practice-areas/family-office-services/
[i] https://www.info.gov.hk/gia/general/202605/27/P2026052700809.htm
https://www.linkedin.com/company/oldham-li-&-nie/
https://x.com/OldhamLiNie
https://www.facebook.com/OldhamLiNie/
https://www.instagram.com/olnsolicitors/
關於高李嚴律師行（Oldham, Li & Nie）
高李嚴律師行（OLN）是一間在香港擁有超過四十年經驗的獨立律師行。 本行目前擁有超過 45 名律師，專業領域涵蓋公司和商業法、爭議解決、僱傭法、家事法、知識產權法、私人客戶以及稅務法。
高李嚴律師行官方網站：https://oln-law.com/