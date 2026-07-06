CSTS在中國啟動Generation C基金會培訓學院

香港2026年7月3日 /美通社/ -- CSTS Enterprises（簡稱CSTS）近日啟動了「Generation C基金會培訓學院」，這標誌著公司在中國發掘與培養新一代足球人才方面邁出了重要一步。 Generation C基金會培訓學院注重青少年參與、技能培養與知識傳授，彰顯了CSTS對中國足球未來發展持續投入的承諾。 該項目的核心是由國際教練主導的精英訓練營。來自當地學校和社區項目的年輕球員將獲得難得的機會，接受世界級指導，學習先進技術、戰術理解和專業訓練方法，以期達到以下目標： 提升技術能力和比賽智慧；

培養紀律性、團隊合作精神及職業素養；

獲得國際水準的教練指導。

CSTS體育主管Tim Bredbury強調了早期培養的重要性，他表示：「在湖南與年輕球員們一起工作，是非常有意義的經歷。你可以看到他們的熱情和潛力。通過正確的訓練和指導，這類項目不僅能夠提升技能、建立自信並從小培養對足球的熱愛，更將有助於塑造中國足球的未來。」 湖南省政府的一位代表強調了該項目的戰略價值，他稱：「Generation C基金會培訓學院將為我們的青少年和本地足球社區帶來持久的益處。我們與CSTS的合作，體現了雙方在人才培養和推動中國足球發展方面的共同承諾。」

CSTS首席執行官趙健鷹闡述了這一計劃背後的廣闊願景。他表示：「雖然比賽能吸引關注，但Generation C的真正價值在於它對球員培養的影響。通過投資基層訓練並賦能年輕球員，我們正在為中國更強大的足球未來貢獻力量。」 Generation C基金會培訓學院是對中國足球未來競爭力的一項投資，與國家提升足球整體水平的宏偉目標相一致。通過將國際專業經驗與本地參與相結合，CSTS及其合作夥伴正在幫助建立一個可擴展的青少年發展、人才發掘與社區參與平台。 隨著該項目的持續擴展，CSTS將深化其在訓練路徑、學院合作及長期運動員培養方面的投入，確保未來幾代人既有追逐夢想的動力，也有在世界舞台上取得成功的體系支撐。

關於CSTS Enterprises CSTS Enterprises是一家綜合性的媒體、娛樂、體育與旅遊科技集團。公司通過知識產權和品牌開發與合作，打造富有吸引力的體驗，連接全球本地及區域受眾。除了Generation C和PremierX等自有項目外，公司還與FIFA世界盃、Formula 1和Waterbomb等國際IP展開合作。 CSTS整合了體驗式營銷、旅遊、數據和技術，為受眾打造互聯互通的體驗。公司通過線下活動和數字渠道與消費者互動，與客戶合作在多個市場進行規模化執行，將複雜的活動轉化為協調一致、可衡量的成果。 關於Generation C Generation C是CSTS Enterprises旗下體育發展平台，致力於在中國培養新一代足球人才。通過提供世界級的教練指導、經過驗證的訓練方法、精英球員發展路徑以及國際專業知識，Generation C旨在提升全國青少年足球的水平。