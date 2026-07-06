小紅書商業攜手香港酒店業，共尋赴港旅遊增長新思路

香港2026年7月6日 /美通社/ -- 近日，一場聚焦香港酒店業經營持續增長的行業活動在香港小紅書辦公室舉行，小紅書商業跨境業務團隊與參會各方圍繞香港酒店業如何在新一輪赴港旅遊熱潮中把握增長機遇展開深度探討。 從「決策場」到「交易場」：港酒市場驅動內地遊客的新思路 小紅書月活用戶超4億，月活出境游用戶突破 1.3億，超九成用戶主動搜索出行內容，出行旅遊搜索量年同比增長38%，已成為用戶完成「刷攻略→搜內容→做決策」完整鏈路的出境游決策的第一入口。隨著越來越多的文旅消費決策在這裡落地，小紅書對酒店行業的獨特價值也日益凸顯。

精準劃分、有的放矢：「雙向奔赴」的種草邏輯 根據香港旅遊發展局FY24客源地相關報告，香港酒店業散客合計占比高達74.5%，其中內地過夜度假客占60%、北亞市場占比高達78%，均是內容種草的高價值目標群體。（數據來源：HKTB FY24 報告，HKTB《Visitors'Purpose of Visit by Major Market Areas Jan-Mar 2026》） 結合HKTB客源數據與小紅書出行旅遊人群畫像，小紅書將香港酒店業目標客群細分為三類核心畫像：一是具備中高消費力、願為新鮮體驗買單的內地一線年輕旅行客；二是注重地段與行政配套的商務人群；三是以30至45歲媽媽為主導決策者的親子及演唱會家庭客。（數據來源：2025年1月至2025年12月期間，小紅書靈犀平台數據，相關數據已做脫敏處理；以及小紅書數據中心，2026年6月）

針對不同人群，小紅書制定了「三步決策路徑」實現精準捕捉——刷：以高視覺衝擊的封面與短視頻激發興趣；搜：以攻略型、測評型筆記承接主動搜索需求；決：以真人推薦與企業號置頂內容促成最終預訂。人群細分與內容觸點的精準匹配，使這套路徑從興趣激發到消費決策形成完整閉環，有效提升了從品牌種草到實際預訂的落地轉化效率。 小紅書商業跨境業務平台專家銀古談到：「伴隨旅遊需求不斷升溫，遊客的決策週期大幅延長，對酒店的選擇也趨向綜合多元。面對這一變化，商家需錨定四類用戶需求進行內容佈局——節點、人群、場景、體驗。以優質內容為橋樑，以廣告投放為放大器，打通『種草 → 咨詢 → 留資』全鏈路，驅動生意持續增長。」