太古可口可樂與富瑞食落實長期戰略合作

Subway港澳全線7月起引入可口可樂產品

香港 - 2026年7月6日 - 太古可口可樂與Subway港澳特許經營商富瑞食（香港）企業發展有限公司共同宣佈，雙方已簽署為期七年半的戰略合作協議。由2026年7月起，香港及澳門Subway全線門店及線上平台將全面引入可口可樂旗下飲品，為顧客帶來更豐富的餐飲搭配選擇，在日常用餐增添一份暢爽滋味 。



太古可口可樂與Subway港澳特許經營商富瑞食（香港）企業發展有限公司共同宣佈，雙方已簽署為期七年半的戰略合作協議。

全渠道供應提供多元選擇

香港太古可口可樂董事及總經理高逸才（Richard Gould）表示：「我們很高興與富瑞食建立長期合作關係。Subway作為國際餐飲品牌，深入香港社區，與太古可口可樂「暢爽世界 社區為家」的企業宗旨理念不謀而合。我們相信，真正有意義的合作，不只是品牌之間的結合，更是能夠回應顧客需要、連繫社區日常、並為消費者提升整體消費體驗的合作。 」高逸才認為在是次合作不僅提升了用餐體驗，也體現公司致力為消費者提供更優質服務的承諾。



而Subway賽百味中國首席執行官朱富強亦表示，十分期待與太古可口可樂展開長期合作，透過雙方品牌實力及市場優勢，為港澳顧客帶來更優質及多元化的選擇。



根據協議，港澳Subway門店及線上點餐平台將提供多款可口可樂旗下產品，包括可口可樂、雪碧、芬達、淳茶舍、水動樂等。顧客在港澳Subway 門店將可見到不同的飲品搭配推薦，以及簡單清晰的升級選擇。除有提供更符合本地市場需求的飲品選擇，雙方亦計劃不定期推出季節性和限時活動，為港澳顧客帶來暢爽體驗與驚喜。





持續探索創新服務提升顧客消費體驗

目前Subway在港澳區共設有44間分店，網絡覆蓋廣泛。是次合作將結合雙方各自領域的優勢，進一步強化市場競爭力。例如，通過可口可樂的的品牌組合，以及像 Foodmarks 和 Coke+ 的平台，打造更多元化的合作模式。



雙方期望以今次合作為起點，持續探索更多服務模式，例如整合式推廣，帶動套餐銷售；在門店結合數碼渠道，增加消費者互動和轉化等，並以顧客體驗為核心，持續為本地餐飲零售帶來更具活力的跨界合作新氣象。雙方亦將繼續攜手探索更多創新及可持續的合作方向，為港澳市場帶來長遠價值，實現品牌、商戶與消費者三贏。



