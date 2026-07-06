無國界醫生日「救援一息」巡迴展覽掀幕 設伊波拉疫情展區籲公眾持續關注

香港2026年7月6日 /美通社/ -- 無國界醫生（香港）昨日（5日）舉行「救援一息」巡迴展覽啟動禮。作為本年度「無國界醫生日」的重點活動，組織7月內將先後在大圍圍方、九龍塘又一城及將軍澳廣場，舉辦一連三站的巡迴展覽，展示組織在各種衝突與危機中，向脆弱人群提供緊急醫療人道援助的真實故事。是次展覽特設以伊波拉病為主題的展區，加深公眾對現時剛果民主共和國伊波拉疫情的關注和認識。 無國界醫生（香港）董事會主席趙卓邦表示：「近年，衝突與危機從未停止，多地的局勢更全面升級。據聯合國估計，去年全球有逾3億人急需人道援助和保護，他們不止承受身體創傷等健康問題，其心理健康更備受困擾。是次展覽呈現了脆弱人群於各地面對的嚴峻處境及組織的應對工作，希望公眾繼續關注全球人道議題並支持我們的救援行動，協助前線救援人員為最有需要的人提供醫療援助，並肩守護每一口呼吸。」

展覽主題 「救援一息」巡迴展覽以「呼吸」為主題，展示前線醫療人道工作與傷病者的真實故事，呈現出脆弱人群置身四類衝突與危機中時，連最基本的呼吸都不再理所當然。展覽以呼吸的類別分為不同展區，包括： 急促的呼吸： 聚焦組織在衝突地區中提供的緊急創傷護理，同時展出戰傷者的X光片，讓公眾直視暴力對平民造成的嚴重創傷。

聚焦組織在衝突地區中提供的緊急創傷護理，同時展出戰傷者的X光片，讓公眾直視暴力對平民造成的嚴重創傷。 第一口呼吸 ：展示組織在醫療資源匱乏的地區，提供母嬰健康護理。現場設有兩個重量不一的嬰兒玩偶，讓參觀者感受早產與足月嬰兒的體重差距，了解新生兒面對的生存挑戰。

：展示組織在醫療資源匱乏的地區，提供母嬰健康護理。現場設有兩個重量不一的嬰兒玩偶，讓參觀者感受早產與足月嬰兒的體重差距，了解新生兒面對的生存挑戰。 微弱的呼吸 ：介紹組織為營養不良兒童提供「即食營養治療食品」（Ready-to-use Therapeutic Food ）治療，參觀者可嗅聞食品的花生氣味，多角度了解這項挽救生命的重要治療。

：介紹組織為營養不良兒童提供「即食營養治療食品」（Ready-to-use Therapeutic Food ）治療，參觀者可嗅聞食品的花生氣味，多角度了解這項挽救生命的重要治療。 不安的呼吸：講述組織如何為受影響人群提供心理支援；展區設有「靜觀覺知」（Mindfulness）體驗站，引導參觀者練習專注當下的感官和呼吸節奏。

特設伊波拉病專題展區 剛果民主共和國自今年5月中起爆發伊波拉疫情，無國界醫生已於當地展開大規模救援行動，目前逾600名組織的人員正參與應對工作。鑑於疫情仍然非常嚴峻，是次展覽特設以伊波拉病為主題的展區，加深公眾對該疾病的認識。展區將展出救援人員於疫區工作時穿着的全套保護裝備、伊波拉病治療中心內設置的消毒及隔離等物資。帳內將播放紀錄片《伊波拉戰疫》（Affliction），影片記錄了無國界醫生於2014年如何應對西非大規模爆發的伊波拉疫情，讓公眾了解前線救援工作的實況。

同時任職護士的趙卓邦於2014年，被派前往西非國家利比里亞參與應對伊波拉疫情。他表示：「無國界醫生在2014年西非三國處理疫情應對工作時，負責營運當時最大型的治療中心，為確診感染個案中的三分一病人提供治療。剛果民主共和國目前的伊波拉疫情嚴峻，引發是次疫情的本迪布焦病毒，現時尚無獲批的疫苗或特定治療方法 ，為應對工作帶來另一重挑戰。然而，過往的經驗告訴我們，對抗疫情並非不可能，國際社會的持續關注與支持救援工作屬關鍵之一。」

無國界醫生超過九成的經費來自社會大眾的小額捐款，財務獨立令組織可以純粹基於醫療需要、迅速應對不同的醫療人道危機。組織衷心感謝今年「無國界醫生日」的企業伙伴，包括BAS (HK) Limited、鎂鎂香港有限公司、威信繩𧜵（國際）有限公司、Samily Group Company Limited、Ampco Industries Limited、八方金融集團、Tomson Group Limited ，以及Winga Apparel Group Limited對無國界醫生日2026及「救援一息」巡迴展覽的支持與慷慨贊助。如欲了解更多，請瀏覽無國界醫生網站：https://www.msf.hk/zh-hant/take-action/campaign-and-events/msf-day-2026/msf-day-2026 。 無國界醫生日2026「救援一息」巡迴展覽詳情 展覽日期 7月4日至31日 地點 大圍圍方2樓中庭（7月4日至10日） 九龍塘又一城G樓（7月11日至24日） 將軍澳廣場1樓（7月25日至31日） 開放時間 星期一至五 中午 12：00 至晚上 8：00 星期六、日及公眾假期 中午 12：00 至晚上 9：00

附加資料 相片下載（請註明無國界醫生提供） 有關7.7 無國界醫生日 無國界醫生日於每年7月7日舉行，旨在呼籲公眾支持無國界醫生的前線救援人員。透過捐款一天的收入或其他支持方式，參與者可幫助確保無國界醫生的獨立，並使其能僅基於醫療需求提供援助，免受政治、經濟或宗教影響。 有關無國界醫生

無國界醫生是一個獨立的國際醫療人道救援組織。我們致力為受武裝衝突、流行病、疫病和天災影響，以及遭排拒於醫療體系以外的人群提供緊急醫療援助。無國界醫生只會基於人們的需要提供援助，不受種族、宗教、性別或政治因素左右。