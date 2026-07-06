「維特健靈中心」正式開幕 配合業務擴展　打造升級健康管理體驗

香港 - 2026年7月6日 - 維特健靈健康產品有限公司（「維特健靈」或「集團」）宣布，其全新「維特健靈中心」正式開幕，並將作為集團的新總部，標誌著集團業務規模擴展的重要里程碑。維特健靈中心整合企業辦公、產品展示及會員專屬空間，以提升整體營運效率，並加強客戶體驗。



全新「維特健靈中心」正式開幕，作為集團新總部，維特健靈中心整合企業辦公、產品展示及會員專屬空間，以提升整體營運效率，並加強客戶體驗。

全新總部落成 提升營運效率及會員體驗



維特健靈為著名中式健康產品企業，自1993年成立以來已建立穩固市場基礎，業務覆蓋中國內地及歐美等多個市場。隨著集團近年業務穩健增長，維特健靈成立新總部，以解決業務規模擴展帶來的營運需求。新總部設有更寬敞的辦公室區域，並設有員工休憩區，配備健身儀器及桌球設施等。



同時，維特健靈中心內更設會員專享空間「尊尚薈」，用作舉辦會員講座健康活動，產品展示及銷售，讓會員掌握最新健康資訊，與專業健康顧問深入交流，從而享有更全面及個人化的健康管理體驗。



市場需求持續上升 會員規模逾75萬名



維特健靈創辦人兼行政總裁陳曦齡博士表示：「隨著香港及澳門『健靈會』會員規模已超過75萬名，我們觀察到市場對健康產品及相關服務的需求持續上升，消費者亦愈來愈重視產品質素及整體個人化健康管理體驗。」



陳曦齡博士指出，「維特健靈將繼續以優質產品為基礎，並進一步結合服務及客戶體驗，為顧客提供更全面的健康支持。『維特健靈中心』的設立，標誌著集團在業務發展及品牌建設上的重要一步，亦有助進一步提升集團整體發展動能。」



結合科技與專業 提升門市服務體驗



在持續提供高品質健康產品的同時，維特健靈近年亦著力提升門市客戶體驗，引入多項結合人工智能技術的健康檢測設備，包括舌診儀檢測、體質分析、關節測試、頭髮頭皮健康分析服務及皮膚分析等，並配合中醫師及營養學家的專業建議，為顧客提供更個人化的健康管理方案。



維特健靈執行董事謝天澤先生表示：「我們持續優化門市服務，透過健康檢測設備結合專業團隊的即時講解，讓顧客在門市已能掌握自身健康狀況。進一步而言，『維特健靈中心』將為這些體驗作延伸，提供空間舉辦會員講座及健康活動，讓顧客深入了解健康資訊，並與專業團隊交流，從而提升整體健康管理體驗。」



展望將來，集團將繼續立足香港、面向內地、放眼世界。「維特健靈中心」的投入，亦反映集團對香港長遠發展同營商環境嘅信心，並為未來業務持續擴展建立更穩固基礎。





