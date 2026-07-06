「AIA健康校園挑戰賽2025/26」公佈香港區得獎學校

康樂園國際學校及香港真光書院榮獲冠軍 合共獲10萬美元獎金 並代表香港出戰區域總決賽

香港 - 2026年7月6日 -「AIA健康校園挑戰賽2025/26」今日公佈香港區得獎結果：康樂園國際學校及香港真光書院分別榮獲小學組及中學組冠軍，以表彰其在促進學生整體健康方面的努力及具體成效。



友邦保險集團首席市場總監施斌陞（Stuart A. Spencer）（左）與友邦香港及澳門首席客戶及市場策劃官黃靄敏（右），頒發獎項予「AIA健康校園挑戰賽2025/26」香港區冠軍——康樂園國際學校（小學組）校長Derek Pinchbeck（右二）及香港真光書院（中學組）校長羅楚雲女士（左二）。

「AIA健康校園挑戰賽」是「AIA健康校園計劃」的重要活動之一。今年為該比賽在香港舉行的第四年，參賽學校數目按年增加兩成四，創歷年新高。



每所得獎學校將獲得五萬美元現金獎，以進一步發展校本健康計劃。各得獎學校亦將代表香港出戰於泰國舉行的區域總決賽，與來自亞洲各地的教育專家及學校交流，進一步推動健康校園發展。



友邦香港及澳門首席客戶及市場策劃官黃靄敏表示：「AIA深信，建立良好生活習慣及健康知識須從小培養，方能幫助大眾實現長久好生活。透過『AIA健康校園計劃』，我們致力與學校、學生及家庭攜手合作，將健康理念融入日常生活，並提升社區整體健康素養。



我們樂見參與學校數目持續上升，同時各校推行的項目亦成效顯著。我們衷心感謝所有參與學校、合作夥伴及評審的支持。未來我們將繼續擴大計劃的覆蓋與影響力，支持AIA One Billion計劃，鼓勵十億人透過行動實踐『健康長久好生活』。」



透過計劃、比賽與合作 推動學生健康發展



友邦保險於2022年推出「AIA健康校園計劃」，為中小學提供由專家撰寫的免費教學資源，涵蓋健康飲食、動感生活、心理健康和健康與可持續發展四大主題，協助教師及家長在日常生活中引導學生建立健康習慣。至今，全港已有450間學校參與計劃，涵蓋公營學校、直資學校、私立學校及國際學校。



透過「AIA健康校園挑戰賽」，學校可展示其健康校園方案，並根據其在四大主題中提升學生健康的實際成效及影響力進行評選。



今年，友邦香港首次與香港青年藝術協會合作，透過一系列創意工作坊，鼓勵學校參與並體驗「AIA健康校園計劃」。工作坊以短劇、手作及戶外探索等活動為主，協助師生培養情緒表達及心理韌性，並促進正向校園文化。



小學組冠軍：康樂園國際學校

方案重點：透過全校參與模式，結合社交情緒學習及系統化健康框架，培養學生情緒智商及自我調節能力。



康樂園國際學校致力透過系統的方式培養學生的情緒智商及自我調節能力，讓學生掌握了解及管理情緒的實用技巧。學校以整合式健康框架為核心，讓學生在學習過程中逐步建立相關能力，並將「社交情緒學習」（Social and Emotional Learning）融入課程，涵蓋「自我覺察」及「人際關係」等重要概念。此外，學校亦透過戶外學習及多元課外活動，包括體育項目及親子工作坊，促進學生全面發展。



在檢視現有措施後，學校引入「情緒調節區」（Zones of Regulation），為學生、教師及家長建立共同的情緒管理語言。此家校合作模式有效提升整體校園身心健康。學生逐步建立個人化情緒調節策略，能更清晰表達感受並更有效應對挑戰；教師更主動回應學生情緒需要；家長亦加深對子女情緒發展的理解，並能於家庭延續相關實踐。



根據學校於2025年9月至2026年1月透過心理健康評估平台收集的調查結果（70%以上為高水平），學生「情緒調節」由69%提升至74%，「情緒健康」由74%上升至83%，顯示相關措施帶來正面成效。學生在表達情緒方面亦展現更高自信。



康樂園國際學校校長Derek Pinchbeck表示：「我校致力建立快樂及健康的學習環境，讓每位成員都能茁壯成長。這個獎項肯定了我們持續推動學生在社交、情緒、身體及認知方面發展的努力。」



中學組冠軍：香港真光書院

方案重點：透過以實證為本的全校計劃，結合「AIA健康校園計劃」四大範疇，推動學生全人健康發展。



香港真光書院秉持「強健心智，健康體魄，卓越成就」的理念，積極推動學生身心健康發展。在羅楚雲校長的帶領下，學校以全校參與模式推動學生健康發展。透過學生身心健康調查，學校於新學年推出「活得健康．強化思維」計劃（Embrace Health, Empower Your Mind Programme, EHEM），以回應學生需要。



該計劃結合課程及課外活動，促進學生建立健康生活方式，並與「AIA健康校園計劃」四大範疇緊密配合。主要活動包括定期烹飪課及師生廚藝比賽，以培養健康飲食習慣；並於體育課引入射箭及劍擊，擴闊學生體能活動體驗。學校亦舉辦校內活動，如小動物計劃及咖啡沖調課程，並與外界機構合作舉辦心理健康展覽。透過義工服務，學生與長者、兒童及精神復元人士交流，強化正向價值觀及社區聯繫。



計劃推行六個月內，學生「整體健康」自評顯著提升至接近滿分，「體能鍛鍊」及「情緒」指標亦有所改善。計劃獲得正面評價，共惠及636名學生、80名教師、200名家長及超過150名社區人士，促進校內整體身心健康提升，並將正面影響延伸至更廣泛的社區。



