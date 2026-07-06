栢德財務首推 FinTech「無痕式貸款查詢」系統 —— 承諾絕不影響信貸評級，以「科技＋有溫度服務」定義一線金融新標準

香港 - 2026年7月6日 - 面對數碼金融時代的快速發展、信貸市場的深刻變革，以及客戶對個人私隱與資產安全的高度重視，香港專業放債人機構栢德財務（Pak Tak Credit）正式宣佈，推出全新升級的 FinTech「無痕式貸款查詢」系統。
此項重大革新旨在精準解決傳統借貸市場中「每查詢一次就面臨信貸評級（TU）受損」的行業痛點。栢德財務透過頂尖金融科技簡化流程，並結合「1對1 專人有溫度服務」，協助追求高質素融資體驗的香港市民與中小企業主，在零負擔、零風險的前提下，輕鬆掌握最優質的資金周轉方案。公司表明，新服務將不參與市場盲目的低息價格戰，而是以「做好本份、極致保密、頂級體驗」的核心價值，重新定義香港一線財務公司的服務標準。
針對市場痛點：傳統查詢「越查越殘」 扼殺客戶信貸健康
在現時複雜多變的經濟環境下，不論是個人的財富規劃、物業按揭，還是企業的營運資金周轉，保持良好的信貸評級（Credit Rating）皆是決定融資成敗的關鍵。然而，市場觀察發現，傳統財務公司或銀行在處理客戶的初步查詢或報價時，往往會直接向信貸資料庫進行「硬性查詢」（Hard Inquiry）。
這種傳統做法會在客戶的信貸報告中留下永久紀錄。如果客戶想「貨比三家」，在短時間內向多間機構查詢比較，其信貸報告就會累積大量查詢痕跡，直接導致信貸評級急速下跌（俗稱「查殘個醜」）。這不僅抹殺了客戶過往努力維持的信貸健康，更會牽連到未來的銀行按揭審批或商業貸款。
栢德財務深知「急客戶所急，想客戶所想」才是一線品牌應有的本份。全新推出的「無痕式貸款查詢」系統，正是為了打破這一傳統枷鎖。利用尖端金融科技進行「軟性評估」，讓客戶在完全不傷信貸評級、全無心理負擔的情況下，獲得最具參考價值的審批預算與利息方案。
技術解析：何謂 FinTech「無痕式」軟性評估機制？
有別於傳統機構一上來就調取官方信貸報告的做法，栢德財務的「無痕式貸款查詢」系統採用了先進的大數據風控模型。系統在初步評估階段，只會透過客戶授權的局部資訊與內部演算法進行「軟性查詢（Soft Inquiry）」。
這種機制的優勢在於，它既能幫助風控團隊精準評估還款能力並給出真實報價，又絕對不會在個人的環聯（TU）報告中留下任何會被其他金融機構看見的查詢紀錄。換言之，無論最終客戶是否落實申請、是否接受批核額度，客戶的信貸評級均能受到百分之百的完好保護。
四大核心優勢：智能大數據結合人性化專人服務
栢德財務本次推出的全新服務，不僅是一項技術的升級，更是一場「以人為本」的金融體驗革新，其四大核心亮點包括：
- 「無痕」軟性查詢，保障信貸資產： 承諾在初步諮詢與預批階段，絕對不對客戶的信貸評級造成任何不良影響，讓「查詢融資方案」變得像網購一樣安心。
- 大數據智能初審，秒速反饋額度： 系統引入現代金融科技，客戶只需在線上輸入簡單的基本資料，系統即可自動進行多維度風險評估，免卻傳統繁瑣的初步文件遞交，實現秒速反饋初步參考額度，大幅提升周轉效率。
- 拒絕冰冷 AI 回覆，1對1 專人有溫度服務： 栢德財務堅信，雖然科技能提升效率，但金融服務的核心依然是「人」的情感與理解。我們拒絕完全依賴冷冰冰的自動化回覆。每一位透過系統查詢的客戶，均會由經驗豐富的專業客戶經理進行「1對1 專人跟進」，針對客戶的真實處境與痛點，提供最具彈性、客製化的還款方案。
- 極致隱私安全，杜絕行業滋擾亂象： 一線機構的尊嚴建立在對客戶的尊重上。栢德財務嚴格執行最高規格的數據加密技術與隱私保護條例，承諾所有查詢資料僅供內部評估使用，絕不向第三方外洩，更杜絕任何形式的電話骚扰，讓理財體驗回歸尊榮與保密。
本次系統的升級，亦全面強化了對大額融資場景的支援，精準覆蓋以下優質客群：
- 物業業主與投資者：在進行物業一按、二按或加按套現前，業主可先透過無痕系統評估物業升值空間與可貸成數，不影響銀行續按審批。
- 中小企業主與初創創辦人：面對市場營運資金周轉、短期出糧或擴張需求，企業主可在不影響個人信用額度的情況下，快速測試大額商業貸款的批核額度。
- 高淨值資產人士：針對擁有多元資產（如貴金屬、有價證券）的客戶，提供跨界資產連動的專業客製化融資諮詢。
栢德財務理財專家指出，目前香港借貸市場上充斥著許多標榜「極低利息」的宣傳口號，但這類方案背後往往伴隨着隱藏的手續費、昂貴的顧問費，或是極苛刻、常人難以達到的申請門檻。
栢德財務拒絕參與盲目的低價惡性競爭。我們深信，真正的「一線服務」在於收費的絕對透明 與流程的誠信合規 。透過「無痕式查詢」，精明的借貸人無需再四處碰壁或冒著評級下跌的風險去「試探」市場。他們可以在最安全、最受尊重的環境下，清晰了解自己的融資能力，從而做出最理性的財富決策。
結語：做好本份，成為您最可靠的金融後盾
金融服務不單是資金的融通，更是建立在信任基礎上的長期承諾。栢德財務全新的 FinTech「無痕式貸款查詢」系統，致力於為每一位追求高效、精明且重視隱私的香港人，提供最專業、最可靠的後盾。從今日起，體驗真正的一線金融服務，由無痕查詢開始，安心規劃您的財富未來。
關於栢德財務（Pak Tak Credit）
總部位於香港，栢德財務是本地領先的專業放債人機構。公司始終秉持合規透明、誠信至上的原則，嚴格遵守香港《放債人條例》監管，確保交易環境公平、透明。憑藉卓越的金融科技（FinTech）實力與深厚的行業經驗，栢德財務專注於為個人及中小企業提供物業融資、大額商業貸款及客製化多元資產融資方案。我們拒絕行業低價惡性競爭，始終以「做好本份、頂級服務、極致保密」為核心宗旨，致力成為香港市民與企業主最信賴的一線金融夥伴。