栢德財務首推 FinTech「無痕式貸款查詢」系統 —— 承諾絕不影響信貸評級，以「科技＋有溫度服務」定義一線金融新標準

香港 - 2026年7月6日 - 面對數碼金融時代的快速發展、信貸市場的深刻變革，以及客戶對個人私隱與資產安全的高度重視，香港專業放債人機構栢德財務（Pak Tak Credit）正式宣佈，推出全新升級的 FinTech「無痕式貸款查詢」系統。



此項重大革新旨在精準解決傳統借貸市場中「每查詢一次就面臨信貸評級（TU）受損」的行業痛點。栢德財務透過頂尖金融科技簡化流程，並結合「1對1 專人有溫度服務」，協助追求高質素融資體驗的香港市民與中小企業主，在零負擔、零風險的前提下，輕鬆掌握最優質的資金周轉方案。公司表明，新服務將不參與市場盲目的低息價格戰，而是以「做好本份、極致保密、頂級體驗」的核心價值，重新定義香港一線財務公司的服務標準。



針對市場痛點：傳統查詢「越查越殘」 扼殺客戶信貸健康

在現時複雜多變的經濟環境下，不論是個人的財富規劃、物業按揭，還是企業的營運資金周轉，保持良好的信貸評級（Credit Rating）皆是決定融資成敗的關鍵。然而，市場觀察發現，傳統財務公司或銀行在處理客戶的初步查詢或報價時，往往會直接向信貸資料庫進行「硬性查詢」（Hard Inquiry）。



這種傳統做法會在客戶的信貸報告中留下永久紀錄。如果客戶想「貨比三家」，在短時間內向多間機構查詢比較，其信貸報告就會累積大量查詢痕跡，直接導致信貸評級急速下跌（俗稱「查殘個醜」）。這不僅抹殺了客戶過往努力維持的信貸健康，更會牽連到未來的銀行按揭審批或商業貸款。



栢德財務深知「急客戶所急，想客戶所想」才是一線品牌應有的本份。全新推出的「無痕式貸款查詢」系統，正是為了打破這一傳統枷鎖。利用尖端金融科技進行「軟性評估」，讓客戶在完全不傷信貸評級、全無心理負擔的情況下，獲得最具參考價值的審批預算與利息方案。



技術解析：何謂 FinTech「無痕式」軟性評估機制？

有別於傳統機構一上來就調取官方信貸報告的做法，栢德財務的「無痕式貸款查詢」系統採用了先進的大數據風控模型。系統在初步評估階段，只會透過客戶授權的局部資訊與內部演算法進行「軟性查詢（Soft Inquiry）」。



這種機制的優勢在於，它既能幫助風控團隊精準評估還款能力並給出真實報價，又絕對不會在個人的環聯（TU）報告中留下任何會被其他金融機構看見的查詢紀錄。換言之，無論最終客戶是否落實申請、是否接受批核額度，客戶的信貸評級均能受到百分之百的完好保護。



四大核心優勢：智能大數據結合人性化專人服務

栢德財務本次推出的全新服務，不僅是一項技術的升級，更是一場「以人為本」的金融體驗革新，其四大核心亮點包括：