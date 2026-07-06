應科院與城巴啟德車聯網試驗項目

結合C-V2X技術升級「智駕全城」 提升駕駛安全及通行效率 香港2026年7月6日 /美通社/ -- 香港應用科技研究院（應科院）與城巴有限公司（城巴）今日聯合宣布，結合城巴實際營運場景並由應科院主導研發的車聯網技術（C-V2X）試驗項目於啟德發展區投入運作，首次對接專營巴士系統向車長提供實時駕駛提示，提升駕駛安全及通行效率。這不僅是本地智慧交通發展的里程碑，更為未來推進自動駕駛巴士試驗項目奠定穩固基礎。 作為啟德發展區的主要巴士營辦商，城巴旗下多條專營巴士路線穿梭跑道區。應科院首次將C-V2X設備安裝在雙層巴士並整合至城巴的車載設備，使雙層巴士能與設置於啟德承豐道及沐安街路段的智能路側設施即時互通，接收路面狀況、交通燈狀態等即時資訊，並透過「智駕全城」車長平板向車長提供即時提示和駕駛建議。在經過嚴謹技術及道路測試後，車聯網系統正以試驗項目的方式應用於專營巴士載客營運場景。項目完成後，應科院將會就研究成果，進一步探討如何提高駕駛安全和效率。

應科院行政總裁孫耀達博士工程師表示：「應科院一直致力研發及推動車聯網技術落地應用，期望以科技解決城市交通挑戰。我們很高興能與城巴開展是次先導計劃，將尖端的通訊技術應用於雙層巴士上。這不但展示出智慧交通如何切實提升道路安全，更是推動香港邁向智慧城市的重要一步。我們期待未來在更多公共交通工具上應用嶄新科技，進一步提升交通效率和安全。」 城巴營運總監馬詹唯先生表示：「城巴一直積極引入創新科技以提升營運效率及行車安全，致力為全港乘客提供高效及可靠的巴士服務。是次與應科院的合作項目，對城巴部分巴士的『智駕全城』安全駕駛系統進行軟硬件升級，透過車聯網技術，賦予系統更準確預判路況的能力，讓車長能更專注駕駛，是邁向智慧出行的關鍵一步。」

配備應科院車聯網系統的四輛城巴雙層巴士，目前於啟德發展區的22、22D、22M及22X等路線提供載客服務。受惠於C-V2X系統(5.9GHz專用頻譜)低延遲、高可靠性的特點，車長可透過「智駕全城」安全駕駛系統接收更全面的圖像、文字及語音安全提示，實時掌握交通狀況、道路施工訊息及路口行駛建議。 連接實時交通燈號 協助車長預判路況 ─ 當配備車聯網設備的巴士駛近啟德承豐道及沐安街指定路段時，系統能根據路口的實時交通燈訊息，提前向車長發出路口行駛建議，適時提醒車長在安全情況下保持車速或預早減速。