艾德金融宣佈全新品牌升級

化繁為簡，聚焦核心價值 金融服務的核心在於解決問題與建立信任。隨著金融科技快速演進，用戶對直覺、高效、透明的服務需求日益提升。艾德金融將複合圖形與文字優化為圓潤親和的「Eddid.」，象徵褪去傳統金融繁文縟節，實現服務流程極致簡化；標誌蘊含的開放意象，亦呼應集團布局新世代金融、連接全球市場的戰略藍圖。 全新標誌三大核心亮點 開放結構，突破界限

新標誌首字母大寫「E」採開口設計，大幅減輕視覺重量，賦予品牌現代科技感與敏捷度，更深層象徵「突破界限、不斷挑戰」的創新精神。伴隨集團全面布局數字資產業務，這一開放式「E」更代表艾德金融為全球用戶開啟通往未來財富的機遇之門。

色彩煥新，科技躍動

新標誌以更明亮、更具活力的全新藍色調取代原有的深海軍藍與黃色組合。新色調既傳承金融業「安全與穩健」的核心屬性，亦注入科技企業「創新與活力」的基因，完美契合艾德金融作為金融科技與數字資產先驅的市場定位。 點睛之筆，圓滿生態

全新品牌標誌末端的圓點象徵圓融、完整與恆久，既提升視覺層次與記憶點，更飽含集團對客戶、市場及未來發展的深刻寓意，代表艾德金融以合規信譽為基石的堅定承諾；同時體現集團的一站式金融生態，連接投資銀行、資產管理、財富管理、數字資產、金融科技等多元業務板塊，滿足機構與零售客戶全方位投資及財富需求，以完整服務陪伴客戶長期財富增長。

視覺升級，戰略先行 品牌升級是集團戰略落地的重要體現。從圖形到字體、從複雜到極簡，不僅是視覺革新，更是對用戶、市場與未來的承諾。未來，艾德金融將以「Eddid.」全新形象，深耕香港、輻射全球，持續投入科技研發，強化數字資產與傳統金融協同發展，為機構及個人投資者帶來更智能、便捷、安全的全球交易與金融服務。 植根香港、擁有多元金融牌照的艾德金融，將以此次品牌煥新為起點，持續推動金融科技創新，助力香港建設國際數字資產中心，為客戶創造長期價值。

關於艾德金融： 艾德金融植根香港，是一家以金融科技為核心的全方位金融集團，致力將最新科技融入企業基因。集團涵蓋多元化業務，包括但不限於：金融科技、互聯網金融、財富管理、資產管理、投資銀行及數字資產；致力為客戶提供安全可靠、優質便捷的一站式金融服務及產品。集團旗下成員在主要金融市場持有多個牌照，包括由香港證監會發出的第1、2、3、4、5、6、9類受規管活動牌照、香港保險經紀業務牌照、香港信託或公司服務提供者牌照，同時也是香港交易所參與者（經紀代號：0974及0977）。此外，集團全資美國經紀交易商子公司Eddid Securities USA Inc. 為美國金融業監管局 （FINRA）、全國期貨協會 （NFA） 、證券投資者保護公司 （SIPC）納斯達克交易所 （NQX）、紐約證券交易所（NYSE）及紐交所美國板（NYSE American）的核准會員、並於美國證券交易委員會 （SEC）及商品期貨交易委員會（CFTC） 註冊；集團旗下新加坡全資子公司 Eddid Financial Singapore Pte. Ltd. 持有由新加坡金融管理局 （MAS） 批出的資本市場服務牌照（牌照編號：CMS101839）。