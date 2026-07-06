艾德金融、螞蟻數科與磐睿資本三方簽署MOU 共推香港新能源及區塊鏈金融發展

香港2026年7月6日 /美通社/ -- 以金融科技為核心的全方位金融集團艾德金融，全球科技基建領先企業螞蟻數科與融合傳統金融與區塊鏈金融創新的磐睿資本（「磐睿」）今日共同宣佈，三方正式簽署合作諒解備忘錄（MOU），締結聚焦新能源及區塊鏈金融領域的合作夥伴關係，攜手助力香港打造新能源與區塊鏈金融樞紐。 整合三方優勢 探索綠色能源創新路徑 是次合作充分整合各方核心優勢，實現資源互補、優勢疊加。磐睿資本憑藉在投資架構設計、資產整合及策略合作方面的經驗，艾德金融在香港資本市場、財富管理及合規金融服務領域的深厚積累，加上螞蟻數科於區塊鏈技術、大數據基礎設施方面的全球領先實力，將聯合探索全港綠色能源領域透過區塊鏈賦能的發展路徑，推動傳統金融與數位經濟深度融合，為香港新能源產業與區塊鏈金融創新注入新活力。

恪守監管框架 共促ESG與區塊鏈金融合規創新 香港憑藉清晰完備的監管制度、對投資者保護的高度重視，已成為全球虛擬資產與綠色金融的領先中心。是次簽署MOU後，各方將嚴格遵守香港證監會（SFC）及其他相關監管機構的各項要求，緊密攜手開發合規的綠色能源通證化產品，利用區塊鏈技術提高新能源資產的可信度，打通傳統金融與數字金融的連接通道。 這項合作不僅有助於加速香港新能源產業的規模化擴展，更將透過區塊鏈技術的去中心化、可追溯特性，提升ESG及綠色項目的透明度與公信力，為全球可持續發展注入新動能，進一步鞏固香港作為國際綠色金融與金融創新高地的核心地位。

關於合作主體 艾德金融 艾德金融植根香港，是一家以金融科技為核心的全方位金融集團，致力將最新科技融入企業基因。集團涵蓋多元化業務，包括但不限於：金融科技、互聯網金融、財富管理、資產管理、投資銀行及數字資產；致力為客戶提供安全可靠、優質便捷的一站式金融服務及產品。 集團旗下成員在主要金融市場持有多個牌照，包括由香港證監會發出的第1、2、3、4、5、6、9類受規管活動牌照、香港保險經紀業務牌照、香港信託或公司服務提供者牌照，同時亦是香港交易所參與者（經紀代號：0974及0977）。此外，集團全資美國經紀交易商子公司Eddid Securities USA Inc. 為美國金融業監管局（FINRA）、全國期貨協會（NFA）、證券投資者保護公司（SIPC）、納斯達克交易所（NQX）、紐約證券交易所（NYSE）及紐交所美國板（NYSE American）的核准會員，並於美國證券交易委員會（SEC）及商品期貨交易委員會（CFTC）註冊；集團旗下新加坡全資子公司Eddid Financial Singapore Pte. Ltd. 持有由新加坡金融管理局（MAS）批出的資本市場服務牌照（牌照編號：CMS101839）。

螞蟻數科 螞蟻數科是螞蟻集團旗下專注科技商業化的數字科技企業，於2025年4月正式將海外總部落戶香港，選址香港作為全球化戰略的核心樞紐，以此輻射亞太及全球市場，加速國際業務拓展與跨境合作佈局。作為全球領先的金融科技與數字科技企業，螞蟻數科致力於運用人工智能、區塊鏈、隱私計算等前沿技術，為各行各業提供安全、高效、可持續的數字化解決方案，助力企業邁入智能時代，實現高質量數字轉型。在區塊鏈技術領域，螞蟻數科構建了業界領先的技術生態體系，旗下Jovay及AntChain等平台已在綠色能源、實體資產通證化、供應鏈金融及跨境貿易等關鍵領域建立顯著優勢。截至目前，螞蟻數科已累計服務全球超過10,000家企業客戶及300多家生態合作夥伴，涵蓋金融機構、大型企業集團及創新型初創公司，形成了覆蓋亞洲、歐洲及中東等關鍵市場的全球化服務網絡。

值得關注的是，螞蟻數科旗下科技品牌Anvita專注於通證化與智能體協作技術的創新應用。Anvita致力於融合區塊鏈與人工智能技術，構建下一代數字經濟的基礎設施，推動從傳統互聯網經濟向自主經濟（Autonomous Economy）演進。通過自主智能體（Autonomous Agents）、可編程資產（Programmable Assets）以及可信協作網絡（Trusted Collaboration Networks）三大核心支柱，Anvita正為個人與機構建立全新的數字化基礎設施與服務體系，使其能夠將獨特的知識、資產與能力轉化為可持續運作的數字化系統，在全球範圍內更加安全、高效地開展協作與商業活動，真正實現數字能力與資產價值的自主擁有、精細管理與充分釋放。

在新能源與可持續發展領域，螞蟻數科正積極佈局電動車充電網絡、儲能系統及分布式能源基礎設施。通過區塊鏈技術的不可篡改與可追溯特性，螞蟻數科有效提升新能源資產的透明度、可信度與融資效率，解決傳統能源項目在資產驗證、收益分配及跨境融資方面的痛點，為全球ESG發展與綠色金融創新注入強勁動能，助力實現更加包容、高效且可持續的數字經濟新時代。 磐睿資本 磐睿資本聚焦傳統金融與區塊鏈金融創新融合，深耕金融領域多年，在資產整合及結構設計、金融創新合作等方面擁有豐富經驗，致力於搭建傳統金融與數字金融的橋樑，專注於現實世界資產及新經濟產業，助力產業高質量發展。