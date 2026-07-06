香港人氣藝人Anson Lo盧瀚霆迎生日 突破自我面向國際舞台

香港 - 2026年7月6日 - 全方位香港藝人Anson Lo盧瀚霆迎來生日之際，近年演藝事業屢創佳績。秉持著名字縮寫「A.L.」所代表的「冒險與無限（Adventure and Limitless）」精神，他於剛過去的週末圓滿完成個人巡迴演唱會澳門站，一連兩晚充滿感染力的跳唱舞台贏得廣泛迴響與不俗評價。在此之前，他上月推出備受期待的全新英文單曲《Helicopter》，以及客串演出全球播映的英語劇集《The Season》。憑藉精準俐落的舞步與獨特的舞台魅力，盧瀚霆正逐步跨越地域限制，成為活躍於國際舞台的新世代標誌性人物。



ANSON LO 盧瀚霆

跨越地域的演藝實力突破

回顧盧瀚霆近年的演出，他接連不斷的專業嘗試，在香港以外，逐步參與更多國際性的活動和演出：



