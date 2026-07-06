香港人氣藝人Anson Lo盧瀚霆迎生日 突破自我面向國際舞台

香港 - 2026年7月6日 - 全方位香港藝人Anson Lo盧瀚霆迎來生日之際，近年演藝事業屢創佳績。秉持著名字縮寫「A.L.」所代表的「冒險與無限（Adventure and Limitless）」精神，他於剛過去的週末圓滿完成個人巡迴演唱會澳門站，一連兩晚充滿感染力的跳唱舞台贏得廣泛迴響與不俗評價。在此之前，他上月推出備受期待的全新英文單曲《Helicopter》，以及客串演出全球播映的英語劇集《The Season》。憑藉精準俐落的舞步與獨特的舞台魅力，盧瀚霆正逐步跨越地域限制，成為活躍於國際舞台的新世代標誌性人物。
跨越地域的演藝實力突破
回顧盧瀚霆近年的演出，他接連不斷的專業嘗試，在香港以外，逐步參與更多國際性的活動和演出：
- 亞洲舞台足跡： 近年積極參與不同地區的音樂文化交流，不僅作為唯一香港歌手代表受邀登上去年新加坡 Waterbomb 音樂節舞台，今年更與日本著名舞團 Avantgardey 合拍跳舞短片。該影片於 Instagram 上迅速獲得突破七百萬次觀看，其舞台實力備受各界關注。
- 國際時尚跨界： 成功將觸角延伸至國際高端時尚圈，成為歷史上首位與意大利奢華鞋履品牌 Giuseppe Zanotti 聯手推出膠囊系列的香港藝人。加上他長期受到各大國際奢侈品牌的青睞，更進一步奠定其國際時尚指標的地位。
- 音樂盛典的權威認可： 於2021年奪得 Mnet 亞洲音樂大獎（MAMA）「最佳亞洲新人（華語）」後，他去年接連登上韓國主流音樂節目《MBC Show Champion》以及 The Fact Music Awards (TMA) 舞台，將廣東跳唱音樂帶到不同的音樂舞台。
- 環球影視開拓： 他進一步拓展其國際影視版圖，在雲集全球精英演員的劇集《The Season》中客串亮相。該劇於 Hulu 及 Viu 等主流串流平台全球播映，突顯其在國際舞台上日益多元的演藝實力。
開創新里程: 英文音樂作品發佈與詞作實力
Anson Lo 盧瀚霆一向深度參與其作品，自出道以來一直為自己的跳唱單曲親自填寫英文 Rap 詞。他更突破嘗試以擴大創作版圖，繼收錄於個人專輯的《Trippin' Up》後，今年再度一手包辦新曲《Helicopter》的全首英文歌詞。剛推出的《Helicopter》得到熱烈迴響，展現出他走向國際樂壇的音樂實力。
關於Anson Lo盧瀚霆
盧瀚霆（1995 年 7 月 7 日出生）為香港全方位歌手、舞者及演員。自 2018 年隨組合 MIRROR 出道以來，他以個人歌手身份屢創佳績，不僅舉辦兩次反應熱烈的個人演唱會，更接連推出《Megahit》、《Mr. Stranger》及《Hey Hey OK!》等多首廣受歡迎的熱門單曲。時至今日，他已成為橫跨音樂、時尚、影視三棲，具備國際視野的多元化藝人。
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