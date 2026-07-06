香港賽馬會乘足球熱舉辦別具一格「八戰百勝」賽事 以足球八強爭勝為靈感讓賽駒與騎師組隊合演精彩賽事

香港2026年7月6日 /美通社/ -- 香港賽馬會（馬會）將於7月8日星期三跑馬地夜賽舉行一場別具一格的爭霸戰，把全城足球狂熱與世界級賽馬共冶一爐。隨著全球最矚目的足球盛事進入八強階段，吸引全球數十億人全情投入之際，馬會將在享譽盛名的跑馬地馬場上，安排八匹賽駒亮相由Lenovo呈獻的「八戰百勝」賽事，分別象徵八強隊伍，以別開生面形式，上演一場結合速度與鬥志的精彩較量。跑馬地馬場作為亞洲最具標誌性的體育賽場之一，當晚將會搖身一變成為令人最意想不到的足球舞台。

配上香港一眾世界頂級騎師的八匹本地賽駒，將有機會在此賽一展身手，不但體現馬會致力吸引頂尖人馬在賽場顯技，同時把這個融合足球與賽馬的嶄新概念，為體育運動愛好者呈獻一場精彩賽事。 馬會與聯想集團（Lenovo）建立全新策略合作夥伴關係。作為FIFA世界盃 2026™官方技術合作夥伴，聯想集團與兩個享譽全球的品牌攜手合作。賽事當日，聯想集團將呈獻沉浸式AI足球體驗專區「Lenovo體驗館」，展示其作為 FIFA世界盃 2026™官方技術合作夥伴的創新科技。香港更是賽事主辦地區以外，唯一能讓球迷親身參與這項體驗的城市。

入場人士須年滿十八歲。活動詳情請參閱有關宣傳品及條款細則。圖片只供參考，與物品真實的外貌及顏色可能有差異。活動及優惠内容可能不時更改，香港賽馬會保留最終決定權，恕不另行通知或提供賠償。查詢請致電香港賽馬會熱線1817。 香港賽馬會 香港賽馬會（馬會）成立於1884年，是致力建設更美好社會的世界級體育及娛樂機構。馬會透過其結合賽馬及馬場娛樂、會員會所，以及慈善及社區貢獻的獨特綜合營運模式，創造經濟及社會價值。2024/25年度，馬會回饋社會共391億港元。當中包括透過各項稅款及撥款，向香港特區政府貢獻301億港元，以及已審批慈善捐款90億港元。馬會是全港最大的單一納稅機構，也是香港主要僱主之一，其慈善信託基金是位居世界前列的慈善捐助機構。請瀏覽www.hkjc.com。