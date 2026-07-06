Dx&Vx (DXVX)在BIO USA上與40餘家全球企業洽談

專業醫療診斷與藥物研發企業Dx&Vx (DXVX, KOSDAQ: 180400)於7月1日發佈公告稱，在6月22日至25日於聖迭戈舉辦的BIO USA上，公司與40餘家全球製藥及生物科技企業開展合作洽談。

韓國首爾2026年7月6日 /美通社/ -- Dx&Vx在2026年美國生物技術大會暨展覽會（簡稱「BIO USA」）順利推進全球合作對接工作，大幅提升其海外藥物授權合作項目的行業曝光度。

BIO USA是全球規模最大的生物技術商務盛會，匯聚全球兩萬餘名藥企、投資機構從業者，也是業內開展技術轉讓、聯合開發、戰略投資深度磋商的頂級對接平台。

在13分鐘的企業專場推介環節，公司重點展示核心研發管線，收穫與會者高度關注。Dx&Vx首席執行官Kevin Kwon登台宣講，介紹公司抗癌候選藥物OVM-200、口服減肥候選藥物、核酸/LNP穩定技術平台KRNA，同時推介旗下子公司Avixgen兩條研發管線：干眼症治療候選藥物AVI-4015、血腦屏障穿透技術平台ACP。

OVM-200在此次活動中收穫全球合作方極高關注度，這得益於其英國關聯公司Oxford VacMedix (OVM)於5月在美國臨床腫瘤學會(ASCO)年會上公佈的一期臨床成功結果。由此，後續合作洽談迅速鋪開。